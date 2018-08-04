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04 Ağustos 2018 12:17

Riva sahilinde can pazarı

İstanbul Beykoz Riva’da plajı olmayan bir bölgede denize giren aynı aileden 3 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Riva sahilinde can pazarı

04 Ağustos 2018 12:17

Cankurtaranların kurtardığı şahıslara olay yerinde kalp masajı yapılarak müdahale edilirken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, Beykoz Riva Yağdere mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; bir aileden 1’i kadın 3 kişi plajı olmayan yerde denize girdi. Denizin dalgalı olması sebebiyle şahıslar, bir süre çırpınarak dalgalara kapıldı. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların yardımına Riva plajından gelen cankurtaran ekipler yetişti. Cankurtaranlar jetskilerle şahısları denizden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda sağlık ekibi boğulma tehlikesi geçiren şahıslara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan 1 kişi ambulansla Paşabahçe Devlet Hastanesine kaldırılırken, hafif yaralı olan 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. Şahıslara sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılırken, bazı aile ferlerinin de ağladığı görüldü.


Görgü tanığı bir vatandaş olayı anlatarak, "Haberi aldık, yanlarına gittik. Bir kişiye müdahale ediyorlardı ama o kişi sonuç vermedi. Bayanın durumu iyi. 3 kişi, komple aile bunlar. Denize girmişler, bir anda deniz onları alıyor. Plajımızın cankurtaran ekibi hepsini kurtardı. Ambulans ekibine teslim ettiler" dedi.


Bir başka vatandaş ise, "3 kişi dalgalarla birlikte açığa gidiyordu. Buradan herkes can simitleriyle kurtarmaya çalıştı" diye konuştu.




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