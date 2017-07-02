Rıza Güler’den yeni kitap: Güç ve İkna Sanatı Stratejik İletişim

Rıza Güler’in İhtimal Dergisi Yayınevi’nden çıkan "Güç ve İkna Sanatı Stratejik İletişim" adlı yapıtı, milli güvenlik siyasetimiz açısından hayli kritik bir konu olan iletişimi ele alıyor.

Güler, bizzat sahada yaşadığı tecrübelerini bilimsel bilgiyle harmanlarken, incelemelerini milli değerler süzgecinden geçirerek stratejik iletişim uygulamalarının terörle mücadele başta olmak üzere sahada kullanımına ilişkin önerilerini okuyucuya sunuyor. Kitabı okurken bilim felsefesinden sosyolojiye, antropolojiden sosyal psikoloji ve politik psikolojiye, askeri bilimlerden uluslararası ilişkilere kadar pek çok alanda yolculuk yapılıyor.

Rıza Güler’in kitabı, siyaset bilimi, iletişim, uluslararası güvenlik ve terörizm alanında çalışanlar için başucu kitabı olarak gözüküyor.