Roberto Rosetti veda etti

Merkez Hakem Kurulu Eğitim Danışmanı olarak iki yıldır görev yapan, FIFA Video Yardımcı Hakem (VAR) Direktörü Roberto Rosetti, FIFA Hakem Komitesi Başkanı olan Pierluigi Collina’dan boşalan UEFA Hakem Komitesi Başkanlığı görevine getirilmesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu bünyesindeki eğitimci hizmetinden ayrıldı. 5-8 Ağustos tarihlerinde Sapanca’da bir oteldeki MHK Yaz Semineri programında eğitimci olarak katılacak olan Roberto Rosetti, yeni görevine tam zamanlı başlayacak olması nedeniyle 5 Ağustos Pazar günü Riva’da Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, kurul üyeleri ve süper lig hakemlerine son kez Dünya Kupası Final müsabakalarındaki VAR uygulamalarına yönelik sunumu ile veda etti.

Rosetti veda konuşmasında, Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu başkan ve yöneticileri ve hakemlerle mükemmel bir işbirliği içinde çalıştığını ve iyi ilişkiler içinde ayrılacağını, yakından tanıdığı Türk hakemlerini yine takip edeceğini ve Başkan Yusuf Namoğlu ile sürekli görüşerek gelişmelerle ilgili bilgi alacağını vurguladı. Riva’daki VAR Merkezi’ni de ziyaret eden Rosetti gördükleri arasında en iyisi olduğunu belirterek hakemlere başarılar diledi.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu da, iki yıl süreyle birlikte çalışmış olmaktan duydukları memnuniyeti belirtirken, Rosetti’nin bilgi ve deneyimlerinden en yüksek faydada yararlanıldığını vurguladı. Roberto Rosetti’nin futbol oyun kurallarının uygulanması ve özellikle VAR sisteminin ülkemizdeki gelişimine çok önemli ve değerli hizmetleri olduğunu belirten Namoğlu, "Rosetti’yi her zaman kendimizden biri gibi gördük. Birlikte çalıştığımız insanın Dünya ve Avrupa futbolunda böylesi önemli bir görevi üstlenmesi bizleri de gururlandırmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu ve hakemlerimiz adına kendisine başarılar diliyoruz" dedi.

Aynı gün ülkemizden ayrılan Roberto Rosetti, 8 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’de Sapanca’daki MHK Yaz Semineri programına bu nedenle katılamayacak.