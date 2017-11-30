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30 Kasım 2017 14:27

Roberto Soldado: “En hızlı şekilde iyileşip, hazır olacağım”

Fenerbahçe’nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

Roberto Soldado: “En hızlı şekilde iyileşip, hazır olacağım”

30 Kasım 2017 14:27

Geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Soldado, “En hızlı şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum” dedi.


Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Roberto Soldado sosyal medyadan taraftarlara bir mesaj yayınladı. Geçtiğimiz hafta kayınvalidesi Anna Alvarez’i kaybeden Soldado, kulüpten özel izin alarak İspanya’ya gitmişti. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı takım arkadaşlarına, teknik heyetine ve taraftarına verdikleri destek için teşekkür eden İspanyol futbolcu, “Zor günlerimde ailemin yanında olmama izin verdikleri için kulübüme teşekkür ediyorum. Bunlar bu kadar büyük tarihi olan bir kulübü daha da büyük yapan detaylar. Şuanda İstanbul’a dönüş yolundayım. Geçtiğimiz Pazar akşamı yaşadığım sakatlığın ardından hızlı bir şekilde iyileşip bir an önce hazır olabilmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı




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