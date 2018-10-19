Robotik cerrahiyle ilgili doğru bilinen 3 yanlış

Dr. Taner Usta, robotik cerrahi ile ilgili doğru bilinen 3 yanlışa değindi.

Robotik cerrahi; yaklaşık olarak 10 yıldır Türkiye'de kullanılan, cerrahların daha hassas ve kontrollü bir şekilde karmaşık prosedürleri gerçekleştirmesine yardımcı olan bir teknik. Dr. Taner Usta, geleneksel tekniklerde cerrahın ve asistanların doğrudan hasta ile temas halinde olduğunu, bu sürecin hem operasyonlarda açılan kesilerin daha derin ve büyük olmasına, hem de el hassasiyetine bağlı dezavantajların ortaya çıkmasına neden olabildiğine belirterek, robotik cerrahinin süreçte kullanılan enstrümanları sayesinde çok daha hassas hareketlerinin oldukça dar alanlarda yapmayı mümkün kıldığı için daha kontrollü sonuçlar almanın mümkün olduğunu bildirdi. Doç. Dr. Usta, robotik cerrahi ile ilgili doğru bilinen 3 yanlışı açıkladı.

Yanlış 1: "Operasyonu robotlar yapıyor"

Teknolojik gelişmelerle birlikte insanların teknolojiye bakış açısının hızla değiştiğini anlatan Doç. Dr. Usta, yapay zeka kullanan teşhis programlarının elde ettiği başarı oranı ve tıp teknolojilerindeki gelişmeler ile birlikte robotik cerrahinin oldukça popüler olsa da süreçle ilgili bilinen pek çok yanlış bilginin var olduğunu vurguladı.

Robotik cerrahi denildiği zaman hastaların ve hasta yakınlarının gözünde operasyonu bir robotun yaptığı imgesi canlandığını belirten Doç. Dr. Usta, robotik teknolojilerin çok gelişmiş olsalar bile bir doktorun müdahalesinin olmayacağı fikri şimdilik hastalar ve yakınları için çok kabul edilebilir bir durum olmadığını ifade etti.

Doç. Dr. Taner Usta, ancak bu bilginin aksine robotik cerrahi uygulamalarında insan etkisinin sanılandan çok daha fazla olduğunu, öncelikle tüm kontrolün cerrahta olduğunun bilinmesi gerektiğinin altını çizerek, süreçte cerrahın ameliyat esnasında kullanacağı enstrümanları elleriyle değil, robot elleri ile kullanarak çok daha hassas hareketler ile operasyonu gerçekleştirebildiğini dile getirdi.

Yanlış 2: "Ameliyatta yapay zeka kullanılıyor"

"Robotik cerrahi ile ilgili yanlış bilgilerden birisi de operasyonda yapay zeka kullanımının olduğu, cerrah müdahalesinin ise sadece robot kullanımı ile sınırlı olduğu bilgisidir" şeklinde açıklama yapan Doç. Dr. Taner Usta, robotik cerrahi de kullanılan Da Vinci robotu olarak adlandırılan sistemin kesinlikle cerrahın kontrolü ile çalıştığını, cerrahın isteğinin dışında bir hareket yapamadığını; yani robotun kendi kendine karar verme ve hareket etme şansının kesinlikle olmadığını ifade etti.

Yanlış 3: "Robotik cerrahi uygulamalarında hasta yalnız kalıyor"

Robotik cerrahi uygulamaları ile ilgili en çok doğru bilinen yanlışlardan birisinin de süreçte hastanın yalnız kaldığı inancı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Usta, her operasyonda süreç boyunca anestezi uzmanından asistana kadar tüm ekibin hastanın yanında hazır bulunduğunun altını çizdi.

Operasyonun klasik ya da robotik olmasının bu durumu kesinlikle değiştirmediğini, Da Vinci robotunu kullanan cerrahın yanı sıra diğer bir cerrahın ya da asistanın da hastanın yanında olarak sürecin çok daha kontrollü olmasına yardımcı olduğunu, asistan, hemşire vs. yani tüm ekip üyelerinin birbirleriyle devamlı iletişim halinde olduğunu belirterek sözlerini noktaladı.