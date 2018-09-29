Rockwell Automation ‘Geleceğin Fabrikaları Forumu'na katıldı

Dünyadaki yeni üretim teknolojilerine ülke sanayicisinin adapte olmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenen ‘Geleceğin Fabrikaları Forumu' Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi. 115 yıldan bu yana endüstriyel otomasyon konusunda müşterilerini daha verimli ve dünyayı daha sürdürülebilir bir hale getirmek üzere faaliyet gösteren Rockwell Automation'ın altın sponsor olarak destek verdiği forum, yeni teknolojilerin Türkiye'de üretilmesine katkı sağlayacak.

İstanbul Bilişim Vadisi'nde düzenlenen ‘Geleceğin Fabrikaları Forumu' sektör profesyonelleri katılımıyla gerçekleşti. Endüstri 4.0 ve otomasyon alanlarında müşterilerinin ihtiyaçlarına global organizasyonlarıyla her türlü çözümü sunan Rockwell Automation'ın, altın sponsor olarak destek verdiği forumda Endüstri 4.0'dan robotik sistemlere kadar pek çok konu ele alındı. İki gün boyunca devam eden forumun son gününde endüstride data analitiği ve yapay zeka üzerine bir sunum gerçekleştiren Rockwell Automation Satış Destek Müdürü A&S Cihan Bulut, konuşmasında özellikle fabrikalardaki makinelerin ve sensörlerin sağladığı verilerin öneminden bahsetti.

Rockwell Automation'un veriler üzerindeki çalışmalarına ve tecrübelerine değinen Bulut; “Eğer tesisinizde sensörleriniz, makineleriniz ve diğer makine ekipmanlarınız varsa elinizde veri var demektir. 2020 yılı itibarıyla 20 milyardan fazla cihazın daha internete bağlanacağı tahmin ediliyor.Bu cihazlar gün geçtikçe daha da akıllı hale geliyor ve üretimin daha akıllı olmasına yardımcı oluyor” dedi.

Gelecekte daha fazla bağlantı ve veri ile birlikte fabrikaların veri stratejisine ihtiyaçları olduğunu sözlerine ekleyen Bulut, “Rockwell Automation olarak müşterilerimize büyük veri stratejilerinde yardım etmek için iyi bir pozisyondayız. Bunun en önemli nedeni endüstriyel veriyi anlamamız ve birçok durumda bu verilerin kaynağı olmamız. Veriyi nasıl toplayacağımızı bilmemizin yanı sıra bu verileri düzenleyebiliyoruz yani organize ediyoruz. Bu sayede iş zekası araçlarını kullanıp veriyi bilgiye dönüştürüyoruz. Veriyi bilgiye dönüştürmek, bu bilgiyi kullanarak daha iyi kararlar vermek, çalışan ekipmanların durumlarını öngörmek ve böylece prosesin nereye gittiğini bilmek demek. Ayrıca sistemdeki anormal bir durumda bunu düzeltmek için gerekli aksiyonu, ekipmanın kendisinin söylemesi ya da yapması demektir” diye konuştu.

İki gün boyunca süren etkinlikte Türkiye'de dijital dönüşüm vizyonuna sahip üretici, tedarikçi, tedarik zinciri endüstrisindeki liderler, alıcılara teknolojilerini ve çözümlerini tanıttı.