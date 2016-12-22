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22 Aralık 2016 13:32

’Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’ filminin vizyona girişi özel gösterimle kutladı

’Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’ filminin vizyona girişi özel gösterimle kutladı

22 Aralık 2016 13:32

Vodafone Freezone, tüm dünyanın merakla beklediği ’Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’ filminin vizyona girişini ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleşen özel gösterimle kutladı. Yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık’ta ’Galaktik Gece’ konseptiyle gerçekleştirilen özel gösterime televizyon, medya ve sanat dünyası büyük ilgi gösterdi.
Vodafone Türkiye’nin gençlik markası Vodafone FreeZone, ’Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’ filminin 14 Aralık’ta vizyona girişini hem kullanıcılarına sunduğu Vodafone ’Galaktik’ paketlerle hem de filmin özel gösterimiyle kutladı. Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta Didem Soydan ve Umut Eker ev sahipliğinde, gerçekleştirilen özel gösterimine televizyon, medya ve sanat dünyası büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe aralarında Cansel Elçin, Ekin Türkmen, Sinem Yıldırım, Uğur Karabulut, Bedük, Zeynep Mansur, Günsel Ülkü, Başak Daşman, Batuhan Begimgil, Sinan Öncel, Ece Vahapoğlu Irmak Kazuk, Selin Türkmen gibi ünlü isimlerin bulunduğu yaklaşık 557 davetli katıldı.
Yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık Çarşamba günü, ’Galaktik Gece’ konseptiyle gerçekleştirilen özel gösterimde filmin müziklerini icra eden bir özel orkestra ve dansçılar konukları karşılarken, Star Wars’un geçmişten bugüne hikayesi, kostümleri ve fotoğrafları da gösterildi. Kostümlerinden müziklerine kadar tüm detaylarını ünlü model Didem Soydan ve stil danışmanı Umut Eker’in tasarladığı ’Galaktik Gece’, galaktik kokteyl ve ardından ’Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’ özel gösterimiyle son buldu.
Ender Buruk: "Star Wars heyecanının yıl boyunca devam etmesini amaçlıyoruz"
Vodafone FreeZone ile gençlerin ilgi alanlarına yönelik hizmetler geliştirmeye devam etiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, şunları söyledi: "Vodafone olarak, tüm segmentlerde farklı yaştan kullanıcılarımızı göz önünde bulundurarak, onların ihtiyaçlarına uygun ve sosyal beklentilerini karşılamaya yönelik platformları hayata geçiriyoruz. Buradan hareketle, özellikle 25 yaş ve altı gençlerin ihtiyaçlarına uygun avantajlar sunmak üzere Mayıs 2011’de Vodafone FreeZone markasını hayata geçirdik. Vodafone FreeZone ile gençlere kendi çizdikleri özgürlük yolculuklarında yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, sinema, festival ve konser biletleri ile eğitim, giyim, yemek, seyahat alanlarındaki sayısız avantajla milyonlarca gencin bütçesini hafifletiyor, gençliklerini özgürce yaşamalarına katkıda bulunuyoruz. Vodafone FreeZone markasıyla gençliğe yaptığımız yatırımların toplam tutarı 130 milyon TL’ye ulaştı. Tüm dünyada büyük hayran kitlesine sahip Star Wars serisi işbirliğimiz ise 2 yıldır devam ediyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da özel gösterimini gerçekleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bununla birlikte, Star Wars severlere yönelik sunduğumuz yenilikçi tarife ve paketlerle Star Wars heyecanının yıl boyunca devam etmesine katkıda bulunuyoruz".
Gareth Edwards’ın yönetmenliğini üstlendiği, Star Wars serisinin son filmi Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Ölüm Yıldızı’nın planlarını çalmayı görev edinen bir grubun mücadelesini ele alıyor. Bir grup beklenmedik kahraman, imparatorluğun en büyük silahı olan Ölüm Yıldızı planlarını çalma görevi için buluşuyor. Star Wars zaman tünelindeki bu kilit olay, sıra dışı şeyler yapmayı seçen sıradan insanları bir araya getiriyor. Filmin başrolünde bulunan asi karakteri Felicity Jones canlandırırken, oyuncu kadrosunda Ben Mendelsohn, Diego Luna, Mads Mikkelsen ve Forest Whitaker gibi isimler yer alıyor.
Yapılan açıklamaya göre; Sadece Vodafone’lulara özel getirilen ve çekilişle dağıtılacak Star Wars aksesuarlarını kazanma fırsatı sunan ’Galaktik’ paketler, çekiliş sonucunda filmin çekildiği Hollywood Walt Disney Stüdyoları’nı ziyaret etme şansı da sağladığı belirtildi.



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