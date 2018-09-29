Romeo Juliet, çocuklar için sahnelendi

İngiliz yazar William Shakespeare'ın dünya klasikleri arasında bulunan “Romeo Juliet” isimli oyunu, yepyeni uyarlamasıyla Maltepe'de çocukların karşısına çıktı.

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde çocuklar için hafta sonu sahnelediği tiyatro oyunlarında bugün Makinist Gösteri Sanatları, “Romeo Juliet” isimli müzikli-danslı oyunuyla sahne aldı. İngiliz yazar William Shakespeare'ın dünya klasikleri arasında bulunan oyunu, yepyeni uyarlamasıyla çocukların karşısına çıktı.Gül Arda'nın uyarladığı, Emre Şen'in yönettiği, genel sanat yönetmenliğini Şan Aydemir'in üstlendiği oyunun müziklerini Erdem Taraburs, koreografisini Begüm Gönenç hazırladı.

Oyun mutlu sonla bitti

Bir dünya klasiğini çocuklara öğretmek üzere yola çıkan Makinist Gösteri Sanatları, çocuklar için uyarladığı bu trajedide küçük bir değişiklik yaptı ve bu kez oyun mutlu sonla bitti. Oyunda iki ailenin düşmanlığı arasında kalan Romeo ve Juliet'in aşkı üzerinden sevgi ve barış temaları ustalıkla işlendi. Minik tiyatroseverler, Romantik Romeo, güçlü ve akıllı Juliet, Yaşlı Bilge, Bayan Capulet, Bay Montegue, Dadı, Kuzgun'a hayat veren Ali Bahadır Bahar, Erdoğan Soytürk, Duygu Nur Gücenmez, Gül Arda ve Tuba Aydın'ı ilgiyle izledi.Makinist Gösteri Sanatları oyuncuları, “Hayattaki en önemli şeylerden birinin bakış açısı olduğunu düşünüyoruz. Farklı bakış açılarının çocukluktan kazanılacağına inanıyoruz. Bu nedenle Romeo Juliet'i farklı bir bakış açısıyla ele aldık” diye konuştular.