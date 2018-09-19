Ronaldo, gözyaşlarını tutamadı

Portekizli yıldız, oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Valencia deplasmanına konuk olan Juventus'ta yıldız oyuncu Ronaldo kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin 29. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrası hakem tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırılan Juventus'un süperstarı, sahayı gözyaşlarıyla terk etti. İtalyan ekibi 10 kişi kalmasına rağmen ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.