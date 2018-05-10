Rotana, İstanbul’daki otel sayısını 4’e çıkardı

Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’de bulunan otelleriyle birlikte bölgenin önde gelen otel gruplarından biri olan Rotana, Centro WestSide ve WestSide Arjaan by Rotana’yı hayata geçirerek İstanbul’un Avrupa yakasına giriş yaptı. Türkiye’nin turizm potansiyelinin yüksek olduğunu belirten Rotana Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al Nowais, "Türkiye’de çok önemli, olmamız gereken bir yer olarak görüyoruz” dedi.

Rotana, Centro WestSide & WestSide Arjaan by Rotana otellerinin açılışıyla İstanbul’un Avrupa yakasına adım attı. Basın Ekspres yolunda bulunan, şık tarzıyla dikkat çeken otellerin 305 lüks oda, suit ve rezidansı bulunuyor. Rotana, Türkiye’deki bu yatırımıyla toplam oda sayısını 578’e çıkardı. Ortadoğu, Afrika ve Türkiye’de bulunan otelleriyle birlikte bölgenin önde gelen otel gruplarından biri olan Rotana, Türkiye’nin yenilikçi gayrimenkul şirketlerinden biri olan Mar Yapı ortaklığıyla Centro WestSide ve WestSide Arjaan by Rotana’yı hayata geçirerek İstanbul’un Avrupa yakasına giriş yaptı.

İstanbul’un son yıllarda yükselen bölgesi haline gelen Güneşli’nin Basın Ekspres yolu üzerinde konumlanmış olan stil sahibi oteller, Atatürk Havalimanı, modern iş sahaları, kongre ve alışveriş merkezleri gibi şehrin önemli noktalarına yakınlığıyla da ön plana çıkıyor.

"Bizim ülkemize olan güvenimiz yabancı yatırımcıları da teşvik ediyor"

Yapılan yatırımlarla kısa sürede yabancıların dikkatlerini çektiklerini belirten Mar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Özkök, “Bildiğiniz gibi Basın Ekspres, yapılan yatırımların her geçen gün artmasıyla yatırımcıların ve proje geliştiricilerinin dikkatini çekmeyi başarmış bir bölge. Hayata geçirdiğimiz projelerle Basın Ekspres Yolu’nu bir marka haline getirdiğimize inanıyorum. Ulusal ve uluslararası lider markalarla yaptığımız işbirlikleri ile hayata geçirdiğimiz projelerimiz kısa zamanda yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı” dedi. Özkök, sözlerine şöyle devam etti:

“Ortadoğu’nun en güçlü otel zinciri Rotana, dünyada ilk kez bir otel projesinde sadece işletmeci olarak değil aynı zamanda yatırımcı olarak da yer aldı. Böylece Avrupa’ya ilk adımlarını bizlerle atmış oldular. Bizim ülkemize olan güvenimiz yabancı yatırımcıları da teşvik ediyor. Rotana bu yatırım ve iş ortaklığıyla Türkiye’ye olan inancını göstermiş oldu. 2016 yılında temellerini attığımız G Rotana projemizi tamamlayarak otelimizin açılışını yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz.”

"Türkiye bizim için çok önemli bir ülke"

Türkiye’nin turizm potansiyelinin önemine değinen Rotana Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al Nowais ise şunları söyledi:

"İstanbul’daki 2 yeni otelimizin açılması ile birlikte, Türkiye’deki otel sayımızı ikiye katlamaktan ve küresel oda sayımızı 16.466’ya çıkarmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dinamik ve şık Centro markamız uygun fiyatlı bir yaşam tarzı oteli sunarken, WestSide Arjaan by Rotana ise zarif ve tam donanımlı rezidansları sayesinde misafirlerine ev konforu imkanı sunuyor. Biz şu işe böyle adım attık. Türkiye bizim için çok önemli bir ülke hepinizin de bildiği gibi, turizmdeki potansiyeli de çok büyük. Bir noktada 35 milyon turist akımı vardı bu güzel ülkeye bu çok büyük bir kazanç. Bizde Ortadoğu’nun biraz daha ötesine bakmaya başladık. Türkiye’de çok önemli, olmamız gereken bir yer olarak görüyoruz. 4 yıl öncesinde giriş yaptık ve şimdi buradayız. Dünyanın bu tarafına kaymayı düşünüyoruz."

Turizm sektöründe sunduklarıyla, dünyada en çok tercih edilen destinasyon haline gelen Türkiye, 2018 yılının ilk iki ayında 3 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Yıl sonuna kadar 40 milyonluk turist girişi ile rekor bir sayıya ulaşmayı hedefleyen Türkiye’nin turizm gelirinin 30 milyar dolara ulaşması bekleniyor.