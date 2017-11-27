Royal Flora Holland: "Türkiye çiçek merkezi olabilir"

Yıllık 200 milyon dolarlık ihracat potansiyeli var” dedi.

Türkiye’de süs bitkisi pazarında ithalat ve ihracat rakamları birbirine çok yakın, yıllık yaklaşık 80 milyon dolar civarında. Üretim yoğunlukla, Antalya, Yalova, İzmir ve Sakarya’da yoğunlaşıyor. Royal FloraHolland, doğru üretim hasat sonrası metotları ile bu rakamların kolaylıkla artabileceğine inanıyor. 2014 yılında Türkiye’yi araştırmaya başlayan dünyada çiçek ve süs bitkileri üreticileri ile tüketicilerini bir araya getiren uluslararası bir pazaryeri ve çiçek borsası olarak bilinen Royal FloraHolland, odak ülkeleri arasında ilk sırada Çin ve Türkiye’ye yer verdi. Dijitalleşmenin getirdiği avantajla, yerel üretimi uluslararası pazarlarla buluşturacak projeler geliştiriyor. Aynı zamanda iç pazardaki çiçek ve bitki tüketiminin artması için pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Üçüncü havalimanı ve THY’nin geniş uçuş ağıyla birlikte Türkiye, bölgesel çiçek ticaretinin lojistik merkezi olabilir. Royal FloraHolland, bu amaçla özel bir dijital sistem kuruyor. Böylece, tüm dünyadan gelen çiçekler, Türk üreticilerin ürünleriyle birleştikten sonra yeni pazarlara doğru yola çıkacak. Bu sistemde yer almak isteyen firmalara; ihracatçılara ve üreticilere şirket tarafından know-how, sistem ve platform sunulacak. Dijitalleşme ile birlikte, tüm ticaret sanal ortama taşınacak ve fiziksel bir mezat alanı ihtiyacı ortadan kalkacak.

Türkiye’de üreticilerin dünya metotlarını takip ettiklerini belirten Monique Heemskerk, "Yine de geliştirmesi gereken yönler var. Türkiye hem iklimsel hem de ekim alanları itibariyle çok şanslı ve potansiyelini tam olarak değerlendiremiyor. Hasat metotlarında ve soğuk zincir konusundaki problemleri çözer ve yeni ekim alanları açarsa, pazarın büyüme potansiyeli çok büyük" dedi.

Yapılan bilgilendirmede, Türk üreticilerinin üretim kalitesinin artırılması, Royal FloraHolland sistemine dahil edilmesi ve uluslararası pazarlara açılmasını sağlamak amacıyla çeşitli projeler geliştiriliyor. 3 Ekim 2017 tarihinde Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de katılımıyla Orta Anadolu Süs Bitkileri İhracatçıları Birliği ile imzalanan iyi niyet anlaşması çerçevesinde Antalya’da kesme çiçek üretiminin çeşitlendirilmesi, lojistik kabiliyetlerin artırılması, profesyonelleşme ve ihracatın artırılmasına yönelik projeye başlanmıştı. Proje kapsamında üretilen ürünlerin ilk kısmı kısa süre içinde ihraç edilecek. Yine benzer bir proje, Yalova bölgesinde Süs Bitkileri Üreticileri Birliği (Süsbir) ile geliştiriliyor. Kısa süre içerisinde Süsbir projesinin de başlaması planlanıyor.