Rubato, Maltepelileri müziğe doyurdu

Maltepe Park Açık Hava Konserleri’nin dün geceki konuğu Rubato grubu oldu. Grup, kendilerini dinlemeye gelen hayranlarını bir kez daha müzikle, aşkla ve muhabbetle güzel anlar yaşattı.Fatih Ahıskalı, Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün; aynı anda aynı duyguları paylaşarak büyük bir ahenk içinde sadece kendilerinin görebildiği bir şefi takip edercesine, birlikte hissettiklerini bir müzik cümlesinde, temponun serbest bir anlayışla hızlandırılıp yavaşlatılması anlamına gelen yani ritmik bir özgürlüğü ifade eden ’Rubato’ kelimesinin sahnede doğduğunu yine dün geceki performanslarında bir kez daha gösterdiler.

Ece Türkiye Proje Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmekte olan Maltepe Park’ın Açık Hava Konserleri, bugün Karadeniz müziğinin genç ve başarılı ismi Selçuk Balcı ile son bulacak. Ücretsiz olan konser saat 21.30’da başlayacak.