Ruhundan vazgeçen insan "Dorian Gray’in Portresi" raflarda

Dünya edebiyatının en sarsıcı eserlerinden biri olan Dorian Gray’in Portresi, raflarda yerini aldı. Wilde’ın pek çok kuruma, soyluluğa, toplumsal adaletsizliğe ve ahlaki değerlere yönelik eleştirilerinin yanı sıra karakterlerinin derinliğiyle de yoğun bir anlatım sunduğu kitap, yazıldığı dönemde çok ses getirerek büyük tepki çekti.

Eserlerinde amacı sanatı hayata yaklaştırmak olan “Estetik Sanat Anlayışı Akımı”nın izleri görülen Oscar Wilde, hayatı boyunca bu akımın ilkelerini sürdürmeye devam etmiştir. Kitap, genç ve yakışıklı bir adam olan Dorian Gray’in öyküsünü anlatır. Dorian Grey’in güzelliği ressam Basil Hallward’a ilham verir. Onun arkadaşı Lord Henry ile tanıştıktan sonra hayattaki en önemli şeylerin gençlik, güzellik ve haz olduğuna inanmaya başlar. Öyle ki kendi güzelliğini kaybetmek istemez ve sonsuz gençlik karşılığında ruhundan vazgeçer.