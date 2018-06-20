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20 Haziran 2018 11:01

Rui Patricio Wolverhampton’da

Bu sezon İngiltere Premier Lig’e yükselen Wolverhampton Wanderers, Portekizli kaleci Rui Patricio’yu kadrosuna kattı.

Rui Patricio Wolverhampton’da

20 Haziran 2018 11:01


İngiltere Championship’te 99 puanla şampiyon olarak Premier Lig’e çıkan Wolverhampton Wanderers, yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübü bulunmayan deneyimli file bekçisi Rui Patricio’nun kadroya katıldığı açıklandı. 2018 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz Milli Takımı’nın kalesini koruyan 30 yaşındaki eldiven ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.


Son olarak Sporting Lizbon’da forma giyen Rui Patricio, 56 mücadelede kalesini korumuştu.




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