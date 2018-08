Rui Vitoria: "Kazanmak için sahaya çıkacağız"

Kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Vitoria, 2 sezon önce oynanan Beşiktaş maçının hatırlatılması üzerine, "Yarınki maç 3-3 biterse bu beni memnun eder" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe’ye konuk olacak olan Benfica’da Teknik Direktör Rui Vitoria, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu. Basın toplantısı öncesi kısa bir süre Fenerbahçe antrenmanını izleyen Vitoria, ardından basın toplantısına katıldı. İlk maçta alınan 1-0’lık galibiyetin kendileri için avantaj olduğunu söyleyen Rui Vitoria, "1-0 iyi bir skordu bizim için. Yarın zorlu bir rakiple oynayacağız. İlk maçtaki galibiyetimiz güzeldi. Gol yemeden kazandık. 8 gün sonra başka bir maça çıkıyoruz. Zorlu bir rakip. Biz gol atmaya çalışacağız. Rakibimiz kaliteli ve kazanmak için oynayacaktır. Bizim takımımızın bir oyun karakteri var. Defanssa defans, hücumsa hücum yapacağız. Üzerimize gelecekler ama biz de hücum yapacağız. Zorlu bir rakip var. Biz hazırız" dedi.

"Slimani çok önemli bir oyuncu"

Daha önce Portekiz’de oynayan ve geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Slimani transferiyle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Rui Vitoria, "Fenerbahçe çok iyi bir transfer yaptı. Kendisini Lizbon’dan tanıyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu. Bize karşı oynamayacak. kendilerini tebrik ediyorum. Bize karşı oynamayacak olan bir oyuncuyla ilgili çok fazla konuşmanın gereği yok" dedi.

Vitoria, Jonas’ı da İstanbul’a getirmediklerini belirterek, Jonas’sız oynayacaklarını söyledi.

"Büyük takımların hedefi her zaman kazanmaktır"

Benfica için her maçın önemli olduğunu vurgulayan Teknik Direktör Rui Vitoria, "Yarın kazanmak istiyoruz. Bunun ardından Play-Off turu var ve bunu da geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Büyük takımlar her zaman kazanmak ister. Ben büyük bir takımın teknik direktörüyüm. Büyük takımlarda her zaman baskı altındasınız ve herkes sizden kazanmanızı bekliyor. Ben baskı altında çalışmayı seviyorum. Benfica’da çalıştığım için onurlu ve gururluyum. Benim mesleğim riskli bir meslek değil. Riskli meslek, itfaiyeciler ve polislerin mesleği. Ben gayet memnunum halimden" açıklamasını yaptı.

"Bu maçta gol atmak istiyoruz"

Fenerbahçe’nin evinde oynayacak olmasının, kendileri için dezavantaj olacağını söyleyen Rui Vitoria, "Tabii ki istekli ve baskılı oynayıp, tribün desteğiyle gol atmak isteyecek. Uluslararası 13-14 oyuncusu var. Gelirken gördüm, burada o kadar ünlü oyuncular oynamış ki, bunu da biliyoruz. Sonuçta bizim oynayacağımız oyun, karakterimiz ve oyun yapımız belli. Bu sahada gol atmak istiyoruz. Fenerbahçe, Portekiz’de gol atamadı. Deplasmanda atılan golün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İyi bir takımız, iyi oyuncularımız var. Bizim takımımızdan herkesi isteyebilirler. Bu isimlerin kontratları var. Şu anda transferle ilgilenmiyoruz. Her açıdan Şampiyonlar Ligi’ne odaklandık ve önümüzde çok önemli bir maç var. Önce bu turu geçmek, ardından da gruplara kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"3-3’lük skor beni mutlu eder"

Devler Ligi’nde gruplara kalmak istediklerini yineleyen Rui Vitoria, "Sonuçta Şampiyonlar Ligi’ne katılmak istiyoruz. Daha önce çok uluslararası maçlar yaptık, önemli takımları yendik. Benfica her zaman kazanmak istiyor, bizden beklenen bu. Geçen yıl alınan kötü sonuçların etki edeceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe çok kaliteli bir ekip, onlara da saygı duyuyoruz. Yarın kazanmak için oynayacağız" dedi.

Turu geçme şanslarıyla ilgili konuşan Vitoria’ya 2 sezon önce 3-3 sona eren Beşiktaş maçı da soruldu. Bu seviyede matematik yapılmayacağını söyleyen Vitoria, "2 büyük kulüp ve çok iyi oyuncuları olan, taraftarları olan kulüplerin karşılaşması. Herkes baskı altında oynamaya alışkın. Skor söylemek gerekirse, yarın 3-3 biterse beni gayet mutlu eder. Ama bunu da belirtmek istiyorum ki, rakibe saygı için biz kazanmak için oynayacağız" diye konuştu.

Son olarak Trabzonspor forması giyen Abdülkadir’i istediklerine dair çıkan haberlerle ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Vitoria, "Yapılan konuşmalar bunlar. Başkan ya da kulüp yöneticileri bunları yapabilirler. Şu anda tek odaklandığımız şey, yarın oynanacak olan maç. Yarın 2 takım için de çok önemli bir maç olacak. Şu anda Volkan’la, Ayew’le ilgili olarak çalışmalar yapıyoruz, onları düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Grimaldo: "Sahamızda kazandık, yine kazanmak istiyoruz"

Teknik Direktör Rui Vitoria ile birlikte basın toplantısına katılan 22 yaşındaki savunma oyuncusu Alejandro Grimaldo, çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Sahamızda kazandık, tabii ki yarın oynanacak maça da iyi hazırlandık. Pozitif bir skor bekliyoruz. Fenerbahçe’nin kaliteli bir ekip olduğunu biliyoruz ama kendi oyunumuza bakacağız. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum" dedi.