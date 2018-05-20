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20 Mayıs 2018 23:00

Rumeli Balkan Türkleri Sultangazi’de iftar sofrasında buluştu

Sultangazi’de düzenlenen iftar programında Rumeli Balkan Türkleri, Kudüs manevi atmosferinde oruçları açmanın mutluluğunu yaşadı.

Rumeli Balkan Türkleri Sultangazi’de iftar sofrasında buluştu

20 Mayıs 2018 23:00


Onbir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte her gün farklı bir grubu iftar sofrasında buluşturan Sultangazi Belediyesi, 5’inci günde Rumeli Balkan Türklerini ağırladı. Kudüs temalı etkinlik alanındaki iftar programına Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ile birlikte STK temsilcileri ve çok sayıda Rumeli Balkan Türkleri katıldı. Etkinlik alanına gelen Başkan Altunay, masaları tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan programda vatandaşlar ezanın okunmasıyla birlikte dualar edip oruçlarını açtı.



“Ramazan bizi buluşturuyor, Ramazan kardeşliğimizi pekiştiriyor”


Mübarek Ramazan ayın da vatandaşları bir araya getirmeye devam edeceklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, ”Mübarek Ramazan ayının 5’inci iftarında Balkanlı ve Rumeli kardeşlerimizle beraber yapıyoruz. Dolayısıyla onların hem ilçemizden he de değişik yerlerden gelen misafirlerini ağırlamak bizi son derece mutlu ediyor. Aslında her gün bir ilimiz burada ağırlamak bizi son derece mutlu ediyor. Genel olarak verilen iftarlarda herkese açık sofralarımız her yerde devam ediyor ama burada biraz daha özel oluyor. İl bazında derneklerimizi onurlandırıyoruz yani biz davetiyelerimizi derneğe veriyoruz ve dernek bu davetleri gerçekleştiriyor. Onlarda hemşehrilerinin bir araya gelerek sohbet etme fırsatı yakalamasına katkı sağlıyorlar. Görüyoruz ki masaları dolaştığımda hasret gideriliyor yani Ramazan bizi buluşturuyor, Ramazan kardeşliğimizi pekiştiriyor. Ramazan gelecekle ilgili planlarımızı yapma fırsatı veriyor. Bugün İslam ülkelerinde yaşanan acı olaylar gerçekten kan ve gözyaşı bu sofralarda yemeklerimizi yudumlarken boğazımıza düğümleniyor. Allah’ım onları da tez zamanda bu huzura bu berekete kavuştursun diyorum” diye konuştu.




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