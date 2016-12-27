Diğer
Kategoriler
27 Aralık 2016 21:13

Rus Büyükelçi Karlov’a suikast Samanyolu TV’de işlenmiş

Rus Büyükelçi Karlov’a suikast Samanyolu TV’de işlenmiş

27 Aralık 2016 21:13

FETÖ’nün yayın organlarından Samanyolu TV’de daha önceden yayınlanan bir dizide, Rus Büyükelçi Karlov’a suikastın işlendiği ortaya çıktı. Suikast sahnesi, Karlov’a yapılan suikastle birebir benzerlikler taşıyor.
FETÖ’nün yayın organlarından Samanyolu TV’de yayınlanan Nizama Adanmış Ruhlar’ın 89. bölümünde yayınlanan büyükelçiye suikast sahnesinde, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Karlov suikastının işlendiği görüldü. FETÖ terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıkan suikastçı polisin de, Rus Büyükelçi’ye gerçekleştirdiği suikastın Samanyolu TV’deki dizinin birebir aynısı olduğu görülüyor. Dizideki sahnede büyükelçi eşiyle bir resim sergisini ziyaret ediyor. Burada serginin Zaman Gazetesi’nde düzenlenmesinde ilginç bir detay olarak ortaya çıkıyor. Resim sergisini gezen büyükelçi rolündeki şahıs eşiyle birlikte resimlere bakıyor ve resimlerden birini beğeniyor. Bu sırada suikastçı, büyükelçinin içeceğine zehir katıyor. Ancak suikast başarılı olamıyor. Bunun üzerine resim sergisinde tanıtım yapan bir kadın rolündeki şahıs, çantasındaki silahı suikastçıya teslim ediyor. Suikastçı, büyükelçiye doğru ilerlerken, korumalar tarafından tespit ediliyor ve suikast engelleniyor. Suikastın engellenmesi haricinde dizideki bütün sahne Ankara’nın Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı ile birebir örtüşüyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
3
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç