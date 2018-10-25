"Rus helikopterleri Türkiye'de ilk kez Türk bayraklı ve Türk tescili ile uçacak"

Kaan Air Genel Müdürü Kemal Süler, " KA32'ler Türkiye'de ilk kez Türk bayraklı ve Türk tescilli olarak uçuyor olacaklar" dedi.

Kaan Air distribütörü olduğu Russian Helikopters'in 3 adet Kamov KA32 modelini helikopter filosuna kattı. Türkiye'de ilk kez Türk tescili ile uçuş gerçekleştirecek olan helikopterler yangın söndürme, ağır yük taşıma gibi önemli operasyonlarda kullanılacak.

"KA32'ler Türkiye'de ilk kez Türk bayraklı ve Türk tescilli olarak uçuyor olacaklar"

Kamov KA32'ler ile ilgili Kaan Air Genel Müdürü Kemal Süler şunları söyledi: "Bugüne kadar yangın söndürme operasyonlarında kullanılan helikopterlerimiz yurtdışından kiralanarak tedarik ediliyordu. Kaan Air olarak filomuza kattığımız 3 adet 2018 model Kamov KA32 helikopteri ile birlikte KA32'ler Türkiye'de ilk kez Türk bayraklı ve Türk tescilli olarak uçuyor olacaklar. Ekim ayı sonunda gerçekleşecek olan ilk teslimatın ardından diğer helikopterlerin teslimanı en kısa zamanda tamamlanacak ve orman yangınlarıyla mücadele operasyonlarında kullanılmaya başlanacak. Helikopterlerin Türkiye'ye gelişlerinin ardından halen birçok farklı tip helikoptere bakım hizmeti verme yetkisine sahip olan Kaan Air çok yakın zamanda Kamov KA32'lerin bakımlarını da kendi bakım tesisinde yapabiliyor olacak. Şirketimizin bu girişiminin ülkemiz havacılığına ve yangınla mücadelede sağlayacağı faydalardan ötürü büyük mutluluk duyuyoruz".

Yangınla mücadelede etkin rol oynayacaklar

Yapılan bilgilendirmede; Ka-32A11BC tipi helikopterler, şehir şartlarında, ulaşması zor dağlık arazilerde ve ormanlarla kaplı alanlarda etkili bir şekilde faaliyet gösteriyor. Ayrıca bu helikopterler ile kara yolu olmayan ulaşılması zor noktalara iniş yapılabiliyor. Helikopterler, orman yangınları ve ağır yük taşıma amacıyla kullanımlarının yanı sıra şehir yangınlarıyla mücadelede de çok etkin olarak kullanılıyor. Helikopter, gökdelenlerin son katlarında, petrol ve doğalgaz sanayi tesislerinde çıkan yangınlara müdahale edebiliyor.