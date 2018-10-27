İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye zirvesi için İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4’lü Suriye Zirvesi’ne katılmak üzere İstanbul’a geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4'lü Suriye Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.


Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek 4'lü Suriye Zirvesi kapsamında ülke liderleri İstanbul'a gelmeye başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İstanbul'a geldi. Saat 13.30'da Atatürk Havalimanı'na inen Putin, Devlet Konukevi'nde yetkililerce karşılandı. Vladimir Putin yüksek güvenlik önlemleriyle zirveye katılmak üzere havalimanından ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.