Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye zirvesi için İstanbul'da

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 4'lü Suriye Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya, Almanya ve Fransa'nın katılımlarıyla gerçekleştirilecek 4'lü Suriye Zirvesi kapsamında ülke liderleri İstanbul'a gelmeye başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de İstanbul'a geldi. Saat 13.30'da Atatürk Havalimanı'na inen Putin, Devlet Konukevi'nde yetkililerce karşılandı. Vladimir Putin yüksek güvenlik önlemleriyle zirveye katılmak üzere havalimanından ayrıldı.