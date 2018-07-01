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01 Temmuz 2018 20:05

Rusya penaltılarda turladı

2018 Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi Rusya, İspanya’yı penaltılarda mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Rusya penaltılarda turladı

01 Temmuz 2018 20:05


2018 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya ile Rusya karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İspanya, 12. dakikada Ignashevich’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Uzun süre beraberlik arayan Rusya golü 41. dakikada buldu. Gerard Pique’nin ceza sahası içinde elle oynaması sonucu Hollandalı hakem Björn Kuipers penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Artem Dzyuba, eşitliği sağladı. Devre 1-1 sona erdi.


Mücadelenin ikinci yarsı sakin geçti. İki takım da iyi bir oyun ortaya koyamadı. Pas ağırlıklı oynanan devrede gol olmadı ve maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da aynı oyun devam edince, karşılaşma penaltılara kaldı. Penaltı atışlarını 4-3 alan Rusya çeyrek finale yükseldi.


Rusya, çeyrek finalde Hırvatistan - Danimarka maçının galibi ile karşılaşacak.




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