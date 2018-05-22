"Rüzgar Gibi Geçen Melodileri” seslendirdiler

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde sahne aldı.

2010 yılında flüt sanatçısı Duygu Kozak, obua sanatçısı Beste Özensoy, klarnet sanatçısı Merve Nuvasil ve fagot sanatçısı Hande Everes’in bir araya gelerek kurduğu topluluk, “Rüzgar Gibi Geçen Melodiler” isimli konseriyle, müzikseverleri keyifli bir yolculuğa çıkardı. Topluluk, Türkiye’nin müziklerini evrensel müzik ile buluşturdukları ilgi çekici, sıra dışı ve eğlenceli performansıyla, dinleyicilere müzik şöleni yaşattı. Halk ozanı Aşık Veysel de konserde, “Uzun İnce Bir Yoldayım” isimli eseriyle anıldı.