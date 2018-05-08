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08 Mayıs 2018 10:52

Rüzgar Sörfü Sporcumuz Lena Erdil Japonya’da

Ülkemizi rüzgar sörfünde başarı ile temsil eden sporcumuz Lena Erdil, PWA Dünya Rüzgar Şampiyonası için Japonya’ya gitti.

Rüzgar Sörfü Sporcumuz Lena Erdil Japonya’da

08 Mayıs 2018 10:52


10-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında, Japonya’nın Yokosuka kentinde gerçekleşecek olan 2018 PWA Dünya Rüzgar Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek olan Lena Erdil, yoğun bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu yoğun dönemin ardından slalom dalında katılacağı yarışmaya şampiyonluk hedefi ile hazırlanan sporcumuz Erdi yaptığı açıklamada; "Bu şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandım. yarışlarda umarım bir talihsizlik yaşamam. buradan madalya ile döneceğim" diyerek iddialı konuştu.


Erdil, Dünyanın en hızlılarından biri


Dünyanın önde gelen kadın rüzgar sörfçüleri arasında yer alan Lena Erdil, 2018 yılında da rüzgarın ve yeni zaferlerin peşinde dünyayı dolaşacak.


2016 yılında IFCA Dünya Şampiyonluğu, PWA Vice Worldchampion ve Türkiye Şampiyonluğu kazanan, 2017 yılında da Türkiye Şampiyonluğu’nu tekrarlayan Lena Erdil, kazandığı başarılar ile Dünyanın, rüzgar sörfü branşında en hızlı kadınlarından biri olarak gösterilmektedir.




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