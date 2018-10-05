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Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'na çağrıldı

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı’nın Almanya ve Belçika ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Belçika ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.


Hollanda Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile Almanya ve Belçika müsabakalarının aday kadrosu belli oldu. Buna göre Teknik Direktörü Ronald Koeman, açıkladığı 25 kişilik kadroya Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Ryan Babel'i de aldı. Turuncular, 13 Ekim'de Almanya ile Uluslar Ligi'nde 16 Ekim'de de Belçika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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