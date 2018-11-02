Ryan Donk'tan Fenerbahçe'ye ilk gol

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinde gol atan Ryan Donk, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez sarı-lacivertlilere karşı gol atarken, bu sezon ligdeki ikinci golünü de kaydetmiş oldu.

Spor Toto Süper Ligi'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Ryan Donk kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Mücadeleye 11 başlayan Donk, 31. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Belhanda'nın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Serdar Aziz'in indirdiği topu alan Donk, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile ilk kez Fenerbahçe'ye gol atmayı başardı. Başarılı futbolcu ayrıca bu sezon ligde Antalyaspor maçının ardından ikinci kez fileleri havalandırdı.