Ryder Cup'ın yıldızları Antalya'da

Eylül ayının sonunda Paris'te düzenlenen Ryder Cup'ta Amerika'yı tarihi bir farkla mağlup eden Avrupa Takımı'nın üyeleri 1-4 Kasım'da Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek Turkish Airlines Open'da sahaya çıkacak. Avrupa Ryder Cup Takımı Kaptanı Danimarkalı Thomas Bjorn da wild card ile turnuvada mücadele edecek.

Avrupa Turu Rolex Serisi'nin altıncı organizasyonu olan ve Türk Hava Yolları'nın (THY) ana sponsorluğunu yaptığı Turkish Airlines Open, 1-4 Kasım tarihlerinde Antalya Belek'teki Regnum Carya Golf Kulübü'nde düzenlenecek. 2013 yılından bu yana dünyanın en iyi golfçülerini buluşturan organizasyonda bu yıl 2018 Ryder Cup'ta Avrupa'yı zafere ulaştıran ekibin sekiz üyesi sahaya çıkacak.

28-30 Eylül tarihlerinde Paris'te düzenlenen dev organizasyonda Avrupa Takımı'nın kaptanlığını yapan Danimarkalı Thomas Bjorn, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da wild card ile Turkish Airlines Open'a katılacak. Bjorn'un yardımcıları Padraig Harrington, Graeme McDowell ve Lee Westwood da Carya Golf Kulübü'nde boy gösterecek. Avrupa'nın zaferinde büyük pay sahibi olan geçen yılın Turkish Airlines Open şampiyonu Justin Rose, 2016 şampiyonu Thorbjorn Olesen, Tommy Fleetwood ve Tyrrell Hatton, Belek'te golfseverlerin karşısına çıkacak.

Ayrıca 2016 Masters şampiyonu Danny Willett, 2010 PGA Şampiyonası ve 2014 Amerika Açık birincisi Martin Kaymer, geçen yılın Turkish Airlines Open ikincisi Nicolas Colsaerts, bu sezon Avrupa Turu'nda üç şampiyonluğu bulunan Matt Wallace, 2017-2018 Omega Avrupa Ustalar şampiyonu Matthew Fitzpatrick ve 2018 Britanya Ustalar şampiyonu Eddie Pepperel de 7 milyon Dolar'lık büyük ödülden en büyük payı almak için mücadele edecek.

2013 yılından bu yana turnuvaya katılan profesyonel oyuncu Ali Altuntaş, altıncı kez bu önemli turnuvaya katılacak. Amatör oyuncular Leon Açıkalın ve Taner Yamaç da Ali Altuntaş gibi Türkiye Golf Federasyonu'nun sağlayacağı wild card ile sahaya çıkacak.

Ahmet Ağaoğlu: "Herkes gelmek istiyor"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Open'da başta Justin Rose olmak üzere Avrupa Ryder Cup takımının yıldızlarını ağırlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Turnuvaya katılan tüm oyuncuların güzel duygularla Türkiye'den ayrıldıklarını belirten Ağaoğlu, "Organizasyona katılacak 70 oyuncu dünya sıralamasındaki yerlerine göre belirleniyor. Üç wild card hakkını da Türkiye Golf Federasyonu olarak yerli oyuncularımız için kullanıyoruz. Geriye kalan beş yer için dünyanın dört bir yanından birçok ünlü oyuncu bize wild card başvurusunda bulunuyor. Wild card başvurusunda bulunan oyuncuların fazlalığı bizi hem şaşırtıyor hem de gurur veriyor" dedi.

Ağaoğlu, Ryder Cup'ta Avrupa'yı zafere taşıyan teknik ekip ve oyuncuları izlemek için turnuvanın büyük fırsat olduğunu dile getirdi.