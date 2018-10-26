Sabah saatlerinde konsolosluk önünde hareketli anlar yaşandı

Suudi yetkililer olduğu düşünülen 3 kişi, siyah camlı konsolosluk aracına binerek yanlarında 3 bavulla konsolosluktan ayrıldı. Gazetecilerin görüntü almaması için araç konsolosluk garajına yaklaştırıldı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde sabah saatlerinde hareketlilik yaşandı. Suudi yetkililer olduğu düşünülen 3 kişi yanlarına aldıkları 3 valizle siyah camlı konsolosluk aracına bindi. Gazetecilerin görüntü almasını önlemek için araç konsolosluk garajına yaklaştırıldı. Daha sonra araç konsolosluktan ayrıldı.