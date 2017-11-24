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24 Kasım 2017 16:39

Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısının faili yakalandı

İSTANBUL (İHA) – İstanbul’da PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonla yakalanan Ş.

Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısının faili yakalandı

24 Kasım 2017 16:39

B.’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 23 Aralık 2015 tarihinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının faili olduğu öğrenildi.


Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 23 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen ve 1 temizlik görevlisinin hayatını kaybettiği patlamanın failinin Kadıköy’de trafik kontrolü sırasında durdurulan araçtaki Mehmet Şafi Karabulut ismine düzenlemiş sahte nüfus cüzdanı ile yakalanan Ş.B. olduğu belirtildi. Şüpheli Ş.B.’nin Sabiha Gökçen Havalimanı saldırısını gerçekleştirdiğini itiraf ettiği öğrenildi. Ş.B.’nin emniyetteki ifadesinde İstanbul’a çalıntı araç ile bombalı eylem için geldiğini ve Batman’da ‘Özgür’ kod adlı örgüt mensubunda yaklaşık 35-40 adet C4 patlayıcı bulunduğunu söylediği öğrenildi. Öte yandan şüphelinin Mardin Kızıltepe’de Suriye uyruklu ‘Ethem’ kod adlı örgüt mensubunun Türkiye’ye gelen örgütün sözde özel kuvvetler olarak adlandırılan mensuplarına barınacak yer temin ettiğini söylediği de öne sürüldü.


Şüpheli Ş.B.’nin beyanları üzerine ‘Özgür’ kod adlı F.D. Batman’da, ‘Ethem’ kod adlı E.M. Mardin’de, M.H.O. ve E.Z. isimli şahıslar Mersin’de yakalanarak gözaltına alındı. Üç farklı şehirde şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 60 kilogram cinsi belli olmayan patlayıcı, 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, yüklü miktarda senet ve çekler, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve tüfeğe ait 25 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 10 adet fişek, çok miktarda örgütsel kitap, 1 adet kılıç hançer ile dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Ş.B., F.D., E.Z., E. M., M.H.O. adliyeye sevk edildi. Anayasal Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mesut Erdinç Bayhan tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sorgusu tamamlanan şüphelilerden Ş.B, E.Z. ve F.D. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.H.O. ve E.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Pendik’te bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 23 Aralık 2015 tarihinde patlama meydana gelmişti. Olayda havalimanı temizlik görevlilerinden Zehra Yamaç hayatını kaybetmiş, Canan Çelik Burgucu yaralanmıştı.




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