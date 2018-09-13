Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çok sayıda ortam dinleme cihazı ele geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza ekiplerince Sabiha Gökçen Havalimanı'nda piyasa değeri 2 milyon 700 bin lira olan ortam dinleme cihazları, gizli kameralar, cep telefonları ve 300 kilogram zayıflama hapı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Belgrad'dan Türkiye'ye gelen bir şahıs, Gümrük Muhafaza ekiplerince riskli bulundu. Ekiplerin yaptığı detaylı araştırmada, şahıs ve birlikte seyahat ettiği kişiler Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşmalarına müteakip takibe alındı. Takip edilen kişiler gümrüklü alanı terk etmelerinin ardından görevli personelce durduruldu. Şahsın beraber seyahat ettiği kişilerin valizleri X-Ray kontrolünden geçirildi. Yapılan X-Ray kontrolü ve fiziki aramalarda toplam 493 adet USB bellek şeklinde gizli kamera, araba anahtarı ve kol saati görünümlü ortam dinleme cihazı ile yasa dışı dinleme faaliyetlerinde kullanılabilecek cep telefonu parçaları ile 300 kilogram zayıflama hapı bulundu. Gümrüklenmiş değeri 2 milyon 700 bin lira olan eşyalara Gümrük Muhafaza ekiplerince el konularak, ilgili kişiler hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.