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26 Aralık 2017 15:18

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak cep telefonu operasyonu

Polis, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak cep telefonu operasyonu gerçekleştirdi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kaçak cep telefonu operasyonu

26 Aralık 2017 15:18

Farklı marka ve modellerde bin 585 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda biri liman görevlisi olmak üzere 3 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre yurda kaçak cep telefonu sokulacağını ihbar alan polis, çalışma başlattı. Dubai-İstanbul seferini yapan uçaktaki 2 yolcunun valizlerini arayan polis, bin 585 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el koyan polis, V.U. ve E.M. ile havalimanındaki yer hizmetlerinde görevli apron aracı şoförü S.K. adlı şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.




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