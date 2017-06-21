Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yeni uygulama

Bundan böyle yolcular biniş bankolarının üzerinde yanan yeşil veya kırmızı ışığa göre hangi biniş bankosunun uygun olup olmadığını görebilecek. Uygulama biniş bankolarının önündeki yığılmaları ortadan kaldıracak.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda yolcuların yaz yoğunluğundan daha az etkilenmelerini sağlamak için yeni uygulamalar devreye girdi. İç hatlar uçuşlarında fast track (hızlı geçiş) hizmetini satın alan yolcular, bu geçişlerini artık iç hatlar giden yolcu asma katında bulunan özel geçiş noktasından yapacaklar. Yolcular, asma katta yeni hizmete geçecek olan yerden geçecekler.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal binası içinde bulunan tüm biniş bankolarının daha etkili ve verimli şekilde kullanılmalarına olanak sağlayan sinyalizasyon uygulaması da hizmete girdi. Buna göre iç ve dış hatlarda check-in işlemini yapmak için kontuar önlerinde sırada bekleyen yolcular, kontuar üzerinde yanan yeşil ya da kırmızı ışığa göre hangi kontuarın uygun olup olmadığını görebilecek.