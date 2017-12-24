Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 19:22

Sabir Sarıoğlu’na plaket verildi

Göztepe’de forma giyen Sabri Sarıoğlu’na eski kulübü Galatasaray, maç öncesinde plaket verdi.

Sabir Sarıoğlu’na plaket verildi

24 Aralık 2017 19:22


Süper Lig’in 17. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda Galatasaray ile Göztepe arasında oynanacak mücadele İzmir ekibinin deneyimli futbolcusu Sabri Sarıoğlu için ayrı bir öneme sahip. Galatasaray’ın altyapısında yetişen ve kaptanlık yapan Sarıoğlu, ilk kez eski takımına karşı. 33 yaşındaki futbolcu, bu müsabakada Teknik Direktör Tamer Tuna tarafından ilk 11’de görevlendirildi. Galatasaray, eski futbolcusu Sabri’yi unutmadı ve gösterdiği hizmet için maç öncesinde plaket verdi. Sarıoğlu’na plaketi Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin takdim etti.


Tribünlerdeki taraftarlar da Sabri Sarıoğlu’na yoğun ilgi göstererek tezahüratlarda bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
11
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    11°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç