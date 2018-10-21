Sabri Yiğit: “Golf sporunun gelişmesi önemli”

Kemer County'de düzenlenen Turkcell Platinum Gol Challenge'da mücadele eden iş dünyasının önde gelen isimlerinden Sabri Yiğit, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çok iddialı bir rakip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin önde gelen golf turnuvalarından Turkcell Platinum Golf Challenge tüm hızıyla devam ederken, iş dünyasının önemli isimlerinden Sabri Yiğit, turnuvaya ilişkin konuştu. Turnuvanın çok güzel geçtiğini söyleyen Yiğit, turnuvada yer alan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da çok iddialı bir isim olduğunun altını çizdi. Havanın golf için çok uygun olduğunu söyleyen Yiğit, “İstanbul'da böyle bir tarihte böyle bir hava bulması şanstır. Türkiye'deki iş dünyasının önemli simaları buradaydı. Havanın güzel olması da buradaki turnuvanın keyfini maksimum seviyeye çıkardı. Bugün ağır konuklar vardı. İddialı isimleri sahada gördük. Bakanımız da bugün sahadaydı. Bakanımız çok iddialı golf konusunda. Bugünkü iddianın sonucunu bilmiyoruz. Kendisi golf sahasına çıktığında tam anlamıyla konsantre oluyor. Kendisine karşı sahada pek fazla şansınız olmuyor. Türkiye'de bir bakanın golf oynaması çok önemli. Çok ciddi destekleri var. Buraya zamanını ayırması, Türk golfüne destek verdiği anlamına geliyor. Dünyanın en iyi golf noktası belki de Antalya. Umarım diğer siyasiler de golfe daha çok ağırlık verir. Golfün gelişimine çok büyük katkısı oluyor” ifadelerini kullandı.