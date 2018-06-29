Saç ekiminde ’Çim adam’ olmayın

Bu sayede ekim sonrasında saçlarınızı istediğiniz yönde tarayabilir, taramasanız bile kötü bir görüntü oluşmaz. Eğer kanallar yanlış açılırsa, halk arasında ’çim adam’ görüntüsü olarak bilinen görünüm ortaya çıkar" diye konuştu.

Saç ekiminde kanal açısının düzgün kullanılmasının önemli olduğunu ifade eden Estetechnical Hair Saç Koordinatörü Soner KöseoğluKöseoğlu, doğru açı ile doğal saçlara kavuşmanın mümkün olduğunu belirtti.

Yurt içi ve yurt dışında en son çıkan teknolojilere göre yaptıkları saç ekim işleminde, yüksek başarılar elde ettiklerini anlatan Köseoğlu, saç ekiminde kanal işlemi yaparken dikkat edilmesi gereken bir çok şey olduğunu söyledi.

Soner Köseoğlu, şöyle devam etti:

"Öncelikle, açılacak kanallarla ekilecek saç kökleri arasında bazı uyumlar olması gerekmektedir. Açılacak kanalların derinlikleri ve genişlikleri saç köklerinin boyu ve çapıyla uyumlu olmalıdır. Eğer bu uyum olmazsa, ekilen saçlar doğal bir görüntü vermeyecektir, Saç ekiminde kanal açma esnasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise kanalların doğru açılarla açılmasıdır. Doğru açı, sizin doğal olan yani ekilmemiş saçlarınızın uzama yönüdür. Ekilecek saçlar için de aynı yöne doğru açılar belirlenmeli ve açılmalıdır. Bu sayede ekim sonrasında saçlarınızı istediğiniz yönde tarayabilir, taramasanız bile kötü bir görüntü oluşmaz. Eğer kanallar yanlış açılırsa, halk arasında ’çim adam’ görüntüsü olarak bilinen görünüm ortaya çıkar. Yani saçlarınız dik dik çıkar. Bu da estetik ve doğal görünüme aykırıdır.”

Doğru açı ve doğru derinlikte yapılan kanal açma işlemi sayesinde ekilen saçların daha doğal şekilde çıkmasını sağladıklarını ifade eden Köseoğlu, "Yöntem ne olursa olsun hangi teknik uygulanırsa uygulansın açılan kanallar ve sıklığa ve seyrekliklerin güzel açılarla kanal açıldığında ortadan kaybolmasını sağlar. Eğer uzmanlar kanal açısını düzgün kullanırlarsa hem donör bölgeden alınan kökler daha iyi kullanılır, hem de bu bölgedeki kökler donör alanının boşalmamasını, bozulmamasını ve azalmamasını sağlar" diye konuştu.

Kafa yapısına özel yöntem

Ayrıca hangi yöntemin hangi kişiye uygulanması gerektiğine uzman kişinin hastanın kafa yapısına ve açıklığına göre karar vermesi gerektiğini vurgulayan Köseoğlu, "Maalesef uzmanlar her yöntemi her kişiye uygulamaktadır. Kalite ve güven açısından bu kararlar oldukça önemlidir" dedi.

Kişilerin operasyon güvenliğine de dikkat çeken Köseoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"www.estetechnical.com internet adresinden detaylı bilgileri paylaşıyoruz. Yeni teknik ve yöntemlerle VIP ve steril hastane odalarında başarılı bir kadroyla sizleri Beşiktaş’da faaliyet gösteren Estetechnical Hair’e bekliyoruz."