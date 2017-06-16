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16 Haziran 2017 10:57

Saç ekiminde İstanbul farkı

Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, İstanbul’un son yılların en cazibe sağlık turizmi şehri olduğunu belirterek, bunun başında ise saç ekiminin birinci sırada geldiğini belirtti.

Saç ekiminde İstanbul farkı

16 Haziran 2017 10:57


Hairestetik Turkey Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “İstanbul son yılların en cazibe sağlık turizmi şehri oldu. Bunun başında ise saç ekimi birinci sırada gelmektedir. Saç ekimi için Yurt dışından gelen bir turist hem kültür turu yapıyor, hem tedavilerini gerçekleştiriyor hem de tarihi yarım adanın o büyüleyici atmosferini gezerek tatil imkânlarını değerlendiriyor” diye konuştu.


Bunun yanı sıra İstanbul’un civarındaki Sapanca ve Kartepe gibi bölgeler, saç ekimi için İstanbul’a gelen hastaları tatil anlamında cezbettiğini söyleyen Saç Ekimi Koordinatörü Engin Sönmez, “Tedavisini yaptıran hastalar bir hafta daha İstanbul’da kalıp tatil yapıyorlar. Son yıllarda artan yabancı turist sayısı bu anlamda İstanbul’un potansiyelini kanıtladı. İstanbul’un, hasta bakım kalitesi ve organizasyon yönetimi konusunda akredite olmuş sağlık kuruluşu sayısıyla dünyada ikinci sırada yer almaktadır. İstanbul’un saç ekiminde cazibe merkezi haline gelmesinde ki sebep Özel hastanelerin hem fiziki hem de teknolojik olarak Avrupa standartlarını taşıyor olmasıdır. Son 10 yılda saç ekimi konusunda İstanbul’un gelmiş olduğu nokta, coğrafi ve stratejik konumu, iklim ve hizmet kalitesi ile birlikte, 4 saatlik uçuş mesafesindeki, 1.5 milyar insan potansiyeli ile ülkemiz dünyada sektörün parlayan yıldızı olarak gösteriliyor.” diye konuştu.




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