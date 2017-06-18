Saç ekiminde saç köküne dikkat

Real Hair Saç Ekimi Merkezinden Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, saç ekiminde yeni bir çözüm önerisi vücut - sakal - göğüs kıllarından sağlıklı kıl kökü elde etme yöntemi olduğunu kaydederek, “Bu yöntem ile tüm vücuttan sağlıklı kıl kökleri elde edilip ekilme yöntemi mega seans saç ekimidir. Saç ekimi yaparken asıl amacımız sizin saç ekimi sonrası mutlu olmanızı sağlamaktır. Bunun için mega seans ile tüm sağlıklı vücut kıllarından kıl kökü elde etme yönünde yapmış olduğumuz çalışmalar sonuç vermiş olup saç ekiminde devrim niteliğinde bir hizmete başlamış bulunmaktayız. Ense bölgesinde bulunan ve saç köklerini alacağımız donör bölgede de diğer tüm saç ekim merkezlerinden daha fazla kök elde etmekteyiz. Micro fue yöntemiyle saç alımı yaptığımız için daha önce görüşmüş olduğunuz tüm saç ekim merkezinin size söylediği saç kökü sayısından daha fazla saç kökü alımı ve ekimi garantisini de sunmaktayız.” diye konuştu.

Ense bölgesi yetersiz olan vücut kılları (göğüs - sırt) veya sakal kılları fazla olmayan kişiler için full saç ekimi yapabildiklerini belirten Saç Ekimi Koordinatörü Zeynep Günel, şöyle konuştu:

“Saç ekim merkezimize daha önce saç alınacak bölgelerin yetersiz olduğu için ekim yapılamaz denilen onlarca misafirimize saç ekimini başarılı şekilde uygulamış ve bize güvenen herkesin güvenine layık olmuş bir saç ekim merkezi olarak hizmet vermekteyiz. Saç ekiminde en önemli konu maksimum sayıda saç ekimi yapmaktır ki bu konuda FUE uzmanlığı ve tecrübesi anlamına gelmektedir. Fue konusunda en fazla saç kökü alma garantisi ve 6. ayınızda hiç kök alınmamış gibi görüneceği garantisi sadece real hair center saç ekim merkezi sunmaktadır. Ense bölgesindeki saç kılları yetersiz olan ve saç ekimi düşünen herkese 6 ay sonra isterlerse ense bölgesinden 2. seans saç ekimi yapılabilmektedir. Saç ekimi yapıldıktan 6. ay sonra ense bölgesi neredeyse daha önce hiç kök alınmamış hale dönecektir. Üstelik bazı kişilerde aynı ense bölgesinden 3. seans saç ekimi dahi yapılabilmektedir. Üstelik tüm işlemler hastane ortamında yapılmalı, tam teşekküllü bir hastanede veya tam donanımlı cerrahi tıp merkezleri dışında saç ekimi operasyonları yapılmamalıdır. Çünkü hayatınız, saçlarınızdan daha önemlidir.”