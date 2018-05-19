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19 Mayıs 2018 11:55

Saç ekimiyle yeni imaj

Saç Ekim Koordinatörü Soner Köseoğlu, saç ekiminde, ön saç çizgisinin kişinin yüzüne özel tasarlanması gerektiğini söyledi.

Saç ekimiyle yeni imaj

19 Mayıs 2018 11:55


İstanbul’da faaliyet gösteren Estetechnical Hair’in Saç Ekim Koordinatörü Soner Köseoğlu, 12 yıldır hizmet verdikleri sektörde, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, 5 binden fazla kişiye saç ekimi yaptıklarını bildirdi. En son teknolojiden yararlanılarak sundukları sağlık hizmetinde, ekilecek ve alınacak alanın santimetre cinsinden planlandığını bildiren Köseoğlu, en önemli konunun, donör bölgedeki saç greft yoğunluğunun hesaplanması olduğunu söyledi.


Ekim öncesi belirlenen ön saç çizgisinin kişinin yüz şekline uygun olmasını önemsediklerini anlatan Köseoğlu, şöyle devam etti:


"Yüze uygun ön saç çizgisi tasarlamak estetik göz ve tecrübe ister. Altın orana uygun olarak yapılması gereken bir tasarımdır. Saç ekimi cerrahi bir işlem olmamakla beraber dikkat gerektiren ve uzman ellerde yapılması gereken estetik bir işlemdir. Tamamen hastane ortamlarında steril şekilde yapılmalıdır. En son teknolojilerle her türlü ekip ve ekipmanlarla ağrısız ve sancısız saç ekiminin uygulandığı nadir yerlerden biriyiz. Saç ekimiyle ilgili bilgileri www.estetechnical.com internet sitemizde detaylı bir şekilde anlattık."


Türkiye’de ve yurt dışında saç ekimi konusunda katıldığı eğitim seminerleri ile meslekteki son teknoloji ve uygulamalarla kendilerini güncellediklerini anlatan Köseoğlu, müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını söyledi.


Saç ekiminde safir elmas uçlar kullandığını bildiren Köseoğlu, bu teknikle işlem sonrası iz kalmadığını belirtti.


Köseoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:


"Bu yöntemle açılan kanallarda iyileşme diğer yöntemlere göre iki kat daha etkilidir. Saç ekiminde iyileşme süresi 7 ila 10 gündür. 10. günden sonra güzel bir görüntü ortaya çıkar. Saç ekim işlemleri kişinin saç açıklığına ve tekniklere göre 6 ila 8 saat arasında sürmektedir. Hasta bu esnada kitap, gazete okuyabilir, oyun oynayabilir ve televizyon seyredebilir. Saç ekimi yaptıran kişi isterse ertesi gün iş başı yapabilir ama bizim tavsiyemiz 2-3 gün istirahat etmesidir. Saç ekiminde donör alanın kalitesine göre 2 ya da 3 seans işlem yapılabilir ve seans araları 6 ay ya da 1 yıldır."




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