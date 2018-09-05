’’Saç kozmetikleri kulak yolu enfeksiyonlarına yol açabilir’’

Dr. Bedri Özer, dış kulak yolu enfeksiyonları hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Özer, saç kozmetikleri ve telefon kulaklıklarına dikkat çekti.

Medicana International İstanbul Hastanesi Dr. Bedri Özer, dış kulak yolu enfeksiyonları hakkında önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Özer, saç kozmetikleri, kulak çubukları ile temizlik yapılmasının neden olduğu olumsuzluğa ve telefon kulaklıklarına dikkat çekti. Prof. Dr. Özer, tedavi konusuna da değindi.

Kulak yolu enfeksiyonları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Bedri Özer, ’’Çoğunlukla bir bakteri enfeksiyonu olarak görülmekle birlikte bazı virüsler ve mantar sporları da neden olmakta ya da eşlik edebilmektedir. Enfeksiyonda hastanın öncelikli şikayeti ağrıdır. Ağrı kulak yolunun çene eklemi ile komşuluğundan dolayı ağız açma, çiğneme yada esneme hareketi ile , kulağın ön yada alt kenarına dokunmakla uyarılan yüksek şiddette olabilmektedir. Kısa sürede basit ağrı kesicilere cevap vermeyecek düzeylere ulaşabilir. Daha sonraları kulak yolunda ortaya çıkan ödem-şişlik kulak yolunu daraltacak bu da sesin zara ulaşımını engelleyeceğinden işitmede azalmaya, seslerin bir perde gerisinden duyulmasına yol açacaktır. Ağrı ile birlikte tıkanan kulak yolundan az yada çok bir sızıntı- akıntı görülebilecektir. Kulakta kaşıntının başlaması olaya mantar sporlarının da eklendiğinin önemli bir göstergesidir’’ dedi.

’’Kulak salgısını, kulak çubuğuyla temizlemek kulağınızın koruma kalkanını ortadan kaldırıyor’’

Prof. Dr. Özer sözlerine şöyle devam etti: ’’Dış kulak yolunuz duvarında salgılanan kulak salgısı çoğu kez yanlış bir ifade ile kulak kiri olarak tanımlanır. Oysa bu doğal salgı kulağınızı dışarıdan gelen bakteri, virüs yada mantar gibi zararlıların yerleşmesini ve enfeksiyona yol açmasını engelleyen önemli bir koruma kalkanıdır. Kulak yolunuzu sıvayan bu salgı sayesinde kulak yolunun asidik florası sağlanır ve bakteri yerleşimi ve çoğalmasının önüne geçilmiş olur. Kişiye göre farklı yoğunluk, renk ve miktarda salgılanılan bu madde kendine özgü kokusu ve rengi nedeni ile kulak kiri olarak nitelenerek temizlenmek istenilir. Oysa bu salgıyı pamuklu kulak çubukları ile temizlemeye kalkışmanız kulağınızın koruma kalkanını ortadan kaldıracak, mikropların yerleşmesi ve üremesi için uygun bir ortam oluşturacaktır’’.

’’Telefon kulaklıklarınız da enfeksiyonlara sebebiyet veriyor’’

Telefon kulaklıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Özer, ’’Kulağınızı kürdan, anahtar, saç tokası, kalem gibi değişik materyallerle kaşımanız ve yaralamanız ortamda yerleşik bakterilerin cilde nüfuz etmesini kolaylaştıracak ve kaçınılmaz bir enfeksiyon nedeni olacaktır. Unutmayın kulağınıza taktığınız wolkmen kulaklıkları, koruma amaçlı kullandığınız sert plastik kulak tıkaçları hatta işitme cihazınızın silikon kalıbı tekrar tekrar kullanımlarda ya da başkaları ile ortak kullanımlarda benzeri enfeksiyonlara yol açabilir’’ şeklinde konuştu.

’’Saç spreyleri ve saç boyaları kulağınızda enfeksiyon oluşturabilir’’

Kulak yolunun normalde asidik bir ortam olduğunu belirten Prof. Dr. Özer, ’’Asidik ortamda bakteri üremesi zayıftır ve bunu sağlayan kulak yolunuzun salgısıdır. Duş, sauna, buhar odaları, Türk hamamı, havuz yada deniz ortamı kulak yolunuzda mevcut salgıyı çoğu kez inceltir ve akışkanlığı nedeni ile zayıflatır. Kulak yolunuzun yüksek nemi, suyu, ısısı bakteri, virüs ve mantarların üremesi için en uygun ortamı oluşturur. Havuz, deniz ve duş sonrası kulak yolunuzdaki suyun uzaklaştırılması, nemin giderilmesi önemli bir korunma yöntemidir. Bu amaçla ucu pamuklu çubuklar sadece nemi almak adına kulak yolunuza uygulanabilir. Yoksa kulağınız aşağı yöne gelecek tarzda başınızı sallamanız, kulak kepçenizi değişik yönlerde çekiştirmeniz yeterli olabilir. Saç kurutma makinesinin sıcak havasının ortalama 30 cm uzaktan kulak yoluna uygulanması bir yöntem olarak denenebilir. Kulak yolu için hazırlanmış alkol içerikli kulak damlaları kulak zarınızda önceden bir delik olmadığı sürece ortamdaki suyun ve nemin uzaklaştırılmasında etkili bir yöntemdir. Dış kulak yolunun yapısal darlığı, ciltte egzama türünden rahatsızlıkların varlığı, saç spreyleri ya da boyası gibi kozmetik ürünlerin yaptığı kimyasal hasar, kulakta kullanılan küpe ya da piercing gibi metale bağlı hassasiyetlerin de dış kulak yolu enfeksiyonlarının birer hazırlayıcısı olabilir’’ diye konuştu.

Nasıl tedavi edilir ?

Tedavisi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özer, ’’Ağrının hissedilmesi en erken uyarıdır. Olabildiğince erken dönemde bir Kulak Burun Boğaz hekimine ulaşmanız halinde başlayacağı ilaçlar ile sorunsuz, kısa bir sürede tedavi olabilirsiniz. Hekiminiz antibiyotik, ağrı kesiciler, steroidler, lokal uygulamaya yönelik damla ve pomatlar önerecektir. Ortalama 2-5 gün arası devam edebilen ağrı ve azalan hassasiyet sonrası en az 10 gün süreyle kulağınızı nemden korumanız gerekecektir’’ dedi.