Sadakataşı’ndan Doğu Guta’daki ailelere sıcak yemek yardımı

Sadakataşı Derneği ile Uluslararası Sosyal İnsani Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinin 10 kilometre doğusunda bulunan, rejim ve destekçileri tarafından bombardımana tutulan Doğu Guta’da yaklaşık 2 bin 500 aile için sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada, “İnsani krizin derinleştiği bölgede, çoğu çocuk ve hasta binlerce sivil tahliye edilmeyi bekliyor. Dernek olarak ‘Doğu Guta ’ya sahip çık’ çağrısı ile başlattığımız yardımların ilk etabını sıcak yemek dağıtımı ile gerçekleştirdik. Bölge için acil yardımlarımızı arttırarak devam ettireceğiz” dedi.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Doğu Guta yardımları kampanyasına destek olmak için kurumun web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden Suriye yazarak 2989’a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilinir.