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24 Temmuz 2018 16:11

Sadakataşı’ndan Suriyeli ailelere gıda yardımı

Sadakataşı Derneği, Doğu Guta, İdlib ve Şam’da yaşanan çatışmalar sebebi ile El Bab’a göç eden 1500 aileye gıda yardımında bulundu.

Sadakataşı’ndan Suriyeli ailelere gıda yardımı

24 Temmuz 2018 16:11


Suriye’nin Şam, Doğu Guta ve İdlib bölgelerinde yaşanan çatışmalar sebebi ile El Bab bölgelerine büyük bir göç yaşanıyor. Sadakataşı Derneği, göç ve yaşanan insanlık dramı karşısında bölgede insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Dernek açıklamasına göre Suriye’de El Bab’a bağlı Braa ve Kabbasin’e bağlı birçok köyde yaşamlarını sürdüren bin 500 mülteci aileye Sadakataşı Derneği tarafından çay, sıvıyağ, bulgur, pirinç, makarna, mercimek, tuz, reçel, çorba, zeytin, un, şeker, irmik ve tatlıdan oluşan gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirildi.



Zor günler geçiren Suriye’de acil yardım çalışmalarını sürdüren Sadakataşı Derneği Ramazan ayı sonrası yapmış olduğu yardım çalışmalarının ilk etabında geçen hafta yaklaşık bin aile için kahvaltı kolisi dağıtımı gerçekleştirdiğini bildirdi.



Sadakataşı Derneği’nden yapılan açıklamada; “Suriye’de iç savaşın başladığı dönemden bu yana insani yardım çalışmaları sürdürüyoruz. Bugün de El Bab’ın Braa ve Kabbasin bölgelerine göç eden 1500 ailenin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayabilecek kumanya dağıtımı gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde de Suriyeli kardeşlerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için yardım çalışmalarımıza devam edeceğiz” denildi. Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden Suriye yazarak 2989’a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.




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