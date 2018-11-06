Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, Birleşmiş Milletlere bağlı United Nations Academic Impact ailesine katılarak, bu oluşumun Kıbrıs'taki resmi üyesi olan ilk yükseköğretim kurumu oldu. Bu öncü adımın, 19 üniversite, 140 farklı ülkeden, 100 binden fazla öğrencinin yükseköğretim gördüğü KKTC'de, Birleşmiş Milletler prensiplerinin yaygınlaştırılarak hayata geçirilmesi ve dünya barışına katkı yapması bekleniyor.

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Rektörü, Prof. Dr. Zafer Ağdelen, bu üyeliğinin önemini vurgulayarak, sadece KKTC değil aynı zamanda tüm adada bir ilk olduğunu ve tüm Kıbrıs'ta UNAI ve Birleşmiş Milletler prensiplerinin uygulanmasında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi farkıyla öncü olmaktan büyük bir gurur duyduklarının altını çizdi.

Sorunları eğitim ile çözecekler

Rektör Ağdelen, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi'nin bu çok önemli üyeliğinin üniversitelerin olmazsa olmaz misyonlarından biri olan topluma hizmet faaliyetlerine büyük katkı koyacağına olan inancını belirterek, tüm insanlığa hayırlı olmasını diledi. Birleşmiş Milletler tarafından 2010 yılında hayata geçirilen UNAI, Birleşmiş Milletler prensipleri başta olmak üzere 10 temel prensibi ve tüm dünya insanları için uygulama amacı ile faaliyet gösteren bir girişimdir. UNAI ağında, 130 ülkeden 1300'den fazla üye yer alıyor. Açıklamada UNAI tarafından benimsenen 10 prensip de şöyle sıralandı: “Yoksulluk sorununa eğitimle çözüm getirmeye kararlılık; Dünya genelinde yükseköğretim sistemlerinin kapasitesini geliştirmeye kararlılık; Cinsiyet, ırk, din ve etnik köken ayrımı olmaksızın herkese eğitim fırsatı sunmaya kararlılık; Eğitim yoluyla dünya vatandaşlığını özendirmeye kararlılık; İlgilenen herkesin yükseköğrenime devam edebilmek için gereken bilgi ve becerileri edinmesine fırsat sağlamaya kararlılık; İnsan haklarına, bu bağlamda sorgulama, fikir yürütme ve ifade özgürlüklerine bağlılık; Eğitim yoluyla kültürler arası diyalog ve anlayışı arttırmaya, öğrenilmiş hoşgörüsüzlüğü "unutturmaya" kararlılık; Eğitim yoluyla barış ve uyuşmazlık çözümünü ilerletmeye kararlılık; Eğitim yoluyla sürdürülebilirliği sağlamaya kararlılık; Birleşmiş Milletler 'in temel ilkelerine bağlılık.”

United Nations Academic Impact (UNAI) nedir?

Birleşmiş Milletler Genel Meclisi tarafından başlatılmış olan UNAI girişimi, yükseköğrenim kurumları arasında araştırma ve eğitim yoluyla Birleşmiş Milletler hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamaları amacıyla eş güdüm oluşturur. Bu kurumları ve Birleşmiş Milletler'i UNAI bünyesinde bir araya getiren, ortak entelektüel sosyal sorumluluk kültürüdür.