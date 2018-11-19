Sadık Tekeli'nin ‘Tarihten Günümüze Mehter' adlı kitabı raflarda

Sadık Tekeli'nin ‘Tarihten Günümüze Mehter' adlı araştırma ve inceleme kitabı raflardaki yerini aldı.

Sadık Tekeli'nin Türk devlet geleneğinde egemenlik anlayışının sembollerinden olan davul ve onun şekil bulmuş kapsamlı hali olan, kökleri Orta Asya Türk kültürüne kadar dayanan ‘Mehter'in geçmişini anlatan inceleme araştırma kitabı ‘Tarihten Günümüze Mehter', Cenova Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Tarih içinde Mehter; Türk ve İslam devletlerinde kural ve kaideleriyle bir egemenlik sembolü oluşunun yanı sıra, çeşitli dönemlerde Tuğ Takımı, Tabılhane, Nevbethane ve Mehterhane gibi kurumsal çatılar altında oluşturduğu müzik çeşidiyle, adını ve müziğini günümüze kadar sürdürmüş kendine has kültürel bir gelenektir. Mehter, bu tarihi süreç içinde sultan ve hakanlara meşruiyet kazandıran bir devlet geleneği olmasının yanında, her zaman orduları savaş alanlarında coşturan, icra ettiği müzik ile onları destekleyen, düşmana korku salan, zaferin sembolü olan bir güçtü.