Sağanak yağış Beykoz'da su baskınlarına neden oldu

Beykoz'da sağanak yağış nedeniyle yolları ve bir çok evi su basarken, bölgede toprak kayması yaşandı.

Beykoz'da aşırı yağış nedeni ile bir çok yol ve evi su basarken, bazı bölgelerde yollarda toprak kayması yaşandı. Su baskınları nedeni ile itfaiye ekipleri hummalı bir çalışma başlattı. Evlerde su tahliyesi yapan itfaiye, sel nedeni ile kapanan yollara da müdahale etti. Bölgede çalışmalar devam ediyor