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10 Mayıs 2018 03:16

Sağanak yağmur Boğaz’daki olta balıkçılarına yaradı

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağmur, Boğaz’da balık tutan vatandaşların yüzünü güldürdü.

Sağanak yağmur Boğaz’daki olta balıkçılarına yaradı

10 Mayıs 2018 03:16


Üsküdar sahilinde sağanak yağmur altında balık tutan balıkçılar, denize attıkları oltaları saniyeler içerisinde doldurdu. Sağanak yağmura aldırış etmeyen balıkçılar sağanak yağmur altında saatlerce balık tutmanın keyfini çıkardı.


“Balık tutkusu çok farklı bir şey”


Balık tutmanın bir tutku olduğunu belirten Sabri Çakmakçı “Balık tutuyoruz yağmurda, balık tutmak bizim tutkumuz. Aşırı derece ıslandık ve perişan bir durumdayız ama balık tutkusu farklı bir şey o yüzden sürekli geliyoruz. Islansak da yapacak bir şey yok. Her gece olmasa da geliyoruz çünkü balık her zaman olmuyor. Genelde balık olduğu zaman duyuluyor, hemen oltasını alan geliyor. Yani bu gün yağmur olduğu için biraz esnek ama yağmurdan önce burada olta atacak yer bulamıyorduk” dedi.




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