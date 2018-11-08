Sağır Han'daki kaçak yapı yıkılıyor, çalışmalar havadan görüntülendi

Sağır Han'ın bitişiğinde bulunan Eirene Kulesi'nin duvarına inşa edilen kaçak yapı Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yıkılıyor. Yıkım çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Sağır Han'ın bitişiğinde bulunan Eirene Kulesi'nin duvarına inşa edilen kaçak yapı tepki görmüştü. Tepkiler üzerine Fatih Belediyesi harekete geçti. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler bugün öğlen saatlerinde Sağır Han'a gelerek kaçak yapının yıkımı için çalışma başlattı. Kaçak yapı içerisinde bulunan eşyaların boşaltılmasının ardından ekipler yıkım çalışmalarına başladı.

Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise ''Tescilli yapı üzerine ilave edilmek istenen çelik konstrüksiyon ve ahşap kaçak yapının montajı çok kısa sürede kolaylıkla yapılabilmektedir. Tamamen izinsiz ve kaçak bir şekilde kurulum yapıldığı sırada tespit edilen yapının yıkımı belediye ekipleri tarafından hemen gerçekleştirilmiştir'' ifadeleri kullanıldı.