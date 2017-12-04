”Sağlığın konusu insan hayatıdır, hatanın telafisi yok”

Ali Fuat Atalay; sağlık sorunlarına yönelik kendisine yöneltilen sorulara cevap verirken; "Hasta memnuniyeti en ciddi kavram, konu; insan ve hatanın telafisi yok"dedi.

Dr. Atalay katıldığı bir televizyon programında; ülkemizdeki sağlık sorunlarının çözümlerine yönelik, kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken, "sektörel durumundan baktığımızda, eskiden sağlık dediğinizde; hasta, hastane ve doktor üçlemesi vardı. Hâlbuki günümüzde, ne hasta bildiğimiz hasta, ne doktor bildiğimiz doktordur artık. Üstelik ne de hastane bildiğimiz hastanedir. Hepsi değişti, müthiş bir gelişim var. Hastalar artık sadece, önüne konulan hizmeti kabul etmiyor. ’Hasta memnuniyeti’ diye çok ciddi bir kavram var. Hastane de artık bir bina değildir. Şehrin dışına bir bina yapın ve orayı hastane haline getirin, etrafı otomatik olarak dolacaktır. İlk önce eczaneler gelecektir, tıbbi mümessiller gelecektir. Bir organizma doğacaktır." şeklinde konuştu.

Ana koşul sistemin hatasız yürümesi

Hasta memnuniyeti odaklı sistemin içerisinde, sağlık sektörünün birçok dal ile etkileşim halinde olduğunu vurgulayarak çok ciddi bir sektörel yatırım alanı olduğunu hatırlatan GAÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Ali Fuat Atalay; "Yatırımcı olarak gerek devlet, gerekse özel sektör çok ciddi paralar yatırıyorlar ve bu paranın karşılığı; sistemin hatasız yürümesi üzerine kurulu. Hata olduğu zaman, uğraştığınız konu insan hayatı ve telafisi yok. Müthiş bir hastane kurdunuz, müthiş ambulanslar aldınız ki görüntü müthiş ve tam hastayı indirirken sedyeden düşürdünüz, işte, her şey bitti veya bir ameliyathane düşünün; ameliyathane personeli çok önemli bir ameliyat yapıyor. Dünyanın en iyi cerrahı ameliyatı yapıyor ve oradaki ameliyathane teknikeri, sterilizasyonu bozacak bir şey yapıyor, ne yazık ki yine her şey biter. Doğal olarak; herkesin dalında çok eğitimli olması gerekiyor. Örneğin; Sağlık meslek yüksek okulları bu açıkların kapatılmasında çok önemli faktördür. GAÜ olarak, sağlık eğitiminde girdiğimiz kulvarlarda farklı ve iddialıyız." dedi.

Aile hekimliği acil olarak bütçelendirilmelidir

Aile Hekimliği konusundaki çalışmaları ile de tanınan Dr. Atalay; "Fiili olarak şu anda aile hekimliği sisteminden söz edebiliriz. Ama bunun bütçelendirilmemiş durumu var. Düşünün ki; hepimizin güvendiği bir hekimimiz var, ya akrabamız, ya dostumuz, ya komşumuz. Yani; her şeyimizi sorduğumuz, danıştığımız bir hekim var. O hekimin, o ailenin dar nüfusu üzerinde hâkimiyet kurması, onların tüm tedavilerini takip etmesi, onların ailelerindeki şartları bilmesi, hatta sofra alışkanlıklarına kadar bilmesi, ona göre ilaçlarını kontrol etmesi, daha önce kullandığı ilaçları bilmesi gibi. Bu zaten var, bunu sistem haline getirmek niye bu kadar zor olsun? Ayrıca, mesela aile hekimliği uzmanımız yok, gerek de yok. Mesela cerrahlarımız var. Cerrahi dallardaki arkadaşlarımız yaşlanınca, ameliyat- operasyon yapmaktan imtina ederler. Belki dikkatleri zayıflamıştır vs. ama sonuçta çok tecrübeli ve değerli bir hekim. Bir cerrahı, sadece ’ameliyathaneye hapsetmek’ doğru mudur? Ameliyat yapıyorsan varsın, yapmıyorsan yoksun demek, ne kadar doğrudur? O cerrahlardan çok kolaylıkla faydalanılabilir, aile hekimliği sistemine dâhil edilebilir. Böyle olunca; artık bir iş gücü ihtiyacımızın da olmayacağı ortaya çıkıyor. Bence çok güzel bir sistem; bakalım uygulayabilmek hangi sağlık bakanına nasip olacak?" şeklinde konuştu.