Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binası temel atma töreni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın katılımıyla yapıldı. Törende Sağlık Bakanı Demircan, yapılacak olan ek hizmet binasının inşaat mühendisi ile sıkı bir pazarlığa girerek 400 günde yapının tamamlanmasının sözünü aldı. Temel atma töreninde konuşma yapan Sağlık Bakanı Demircan, şehir hastanelerinin önemine değindi.

“2002’den bu yana Türkiye darbelere rağmen 3 kat gelişme imkanı buldu”

Türkiye’nin darbelere rağmen 2002’den beri 3 kat geliştiğini ifade eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Son dönemde yaşanan darbe girişimlerini hatırlatmakta fayda var. 1980 darbesinden sonra 28 Şubat 1997 darbesi. Ondan sonra 2007 yargı darbesi. Peşinden Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kriz yetmiyormuş gibi e-muhtıra. O olmadı AK Parti’yi kapatma davası. 2016’da 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ darbe teşebbüsü. Ülke her darbede 10 yıl geriye gitmiştir ama 2002’den sonra yakalanmış olan istikrar sayesinde bu darbelere rağmen Türkiye 3 kat gelişme imkanı bulmuştur. Türkiye’nin güçlü olması sadece bizler için bir olumlu netice doğurmaz. Aynı zamanda bütün mazlumların da bu güçlü Türkiye’nin kendilerine sağlayacağı güvenceden her zaman istifade ederler. Bugün için Türkiye gayri safi milli hasılasına göre en çok yardım yapan ülkedir. Türkiye’ye de bu yaraşır. Biz Türkiye’yi daha güçlendirip daha kalkındırdığımız zaman bundan ülke insanımız ve diğer insanlar da istifade edecek" dedi.

“Yoğun bakım yatağı sayısı açısından Avrupa’nın önündeyiz”

Sağlıkta yaşanan gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Demircan, “2002’den önce Türkiye’nin sahip olduğu ambulans sayısı 600’ü bulmuyordu. Şimdi 6 bine ulaşan ambulansımız var. Sadece kara ambulansı değil. Karada, karda kışta hizmet eden paletli ambulansların yanında helikopterlerimiz var. Sanıyorum sayısı 19’a çıktı. 19 tane helikopter hava ambulansımız her an her yerde çağrıya hazır olarak beklemektedir. Uçak ambulansımız var. Ülkemizin belli bölgelerinde bekliyor. Biz vatandaşımızı yurtiçi ve yurtdışında da olsa gidip alıp vatandaşımızı tedavi olacağı yere getiriyoruz. Hastanelerimizi sürekli yeniliyoruz. Türkiye sağlık altyapısını en verimli en yeni şekle dönüştürüyor. Bugün nitelikli yatak sayımız bütün yataklarımızın yüzde 60’ına ulaşmış vaziyette. Yoğun bakım yatağı sayısı açısından Avrupa’nın önündeyiz“ diye konuştu.

“Şehir hastanelerinde hasta garantisi verildi diye bir şey yok“

Şehir hastaneleri ile ilgili çıkan iddialara ilişkin konuşan Bakan Demircan, “Türkiye sağlıkta devrim niteliğindeki şehir hastaneleri ile halkımızın layık olduğu en üst düzey hizmeti vermek için yola çıkmış bulunuyor. 5 tane hastanemizi açtık. Bu sene bu hastanelerimizden 3 tanesi daha açılacak. Birileri bunu karalıyor. Diyor ki şehir hastanelerine hasta garantisi verildi. Böyle bir şey yok. Bizim gerek devlet hastanelerimizde gerek şehir hastanelerimizde hizmetlerin hesaplanmasında baz alınan bir rakamdır. Hasta garantisi diye bir şey yoktur. Diyorlar ki şehir hastaneleri büyük. Vatandaş orada bir yerden bir yere gidemiyor. Şehir hastaneleri içerisinde vatandaşın bütün sağlık sorunları o külliye içerisinde çözülsün diye o ilin nüfusuna uygun büyüklükte hastaneleri inşa ediyoruz. Hastalarımız bir yerden bir yere sıkıntı yaşarlarsa onları transport araçlarımızla hastane içerisinde de ilgili yerlere götürüyoruz. Hizmetin en güzelinin verilmesini sağlıyoruz. Öbür taraftan diyorlar ki buraları vatandaş için paralı olacak. Şimdi biraz seslerini kestiler bu noktada gerçeği gördüler. Şehir hastaneleri, devlet hastaneleri neyse odur. En ufak bir farklı ücret alınmıyor" şeklinde konuştu.

“19 bin sağlık işçisi alacağız”

Sağlık personelleriyle ilgili konuşan Bakan Demircan, “İstanbul’umuzun sağlık hizmetleri ile ilgili personel açığını da kapatıyoruz. Bu sene 27 bin sağlık çalışanı aldık. 9 binini bir buçuk ay önce aldık. 18 binin alımı tamamlandı. Onların da yerleştirilmeleri güvenlik soruşturmaları bittikçe yapılıyor. Ayrıca 19 bin sağlık işçisi alacağız. Hastanelerin ihtiyacı olan personel açığını da kapatmış olacağız. Doktor açığımız da giderek kapanıyor. Pratisyen hekim ihtiyacımız 2023’de tamamlanmış oluyor. Bundan sonra belki pratisyen hekim arkadaşlarımızın mecburi hizmeti 2023’den sonra kalkacak. Öbür taraftan uzman açığımızı tamamlamak için 1 yıl önce uzmanlık sınavına tanınan kontenjan 6 bin idi. Onu yüzde 33 artışla 8 bine çıkardık“ ifadelerini kullandı.