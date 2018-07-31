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31 Temmuz 2018 15:51

Sağlık kampları başladı

Yoğun iş hayatında sağlığına zaman ayıramayan çalışanlar için kamplar düzenleniyor.

Sağlık kampları başladı

31 Temmuz 2018 15:51

Çalışanların hem sağlıklı mola vermelerini hem de sağlıkları için dikkat etmeleri gereken noktaları aydınlatma amacındaki kamplar, Business Sağlık Kampı adıyla ilk kez yapılıyor.



Meraklı Hastalar ekibi tarafından düzenlenen ’İşin İçinde Sağlık Var’ Business Sağlık Kampı; yoğun iş hayatında sağlığına zaman ayıramayan çalışanları hekim ve uzmanlarla buluşturarak çalışanların hem sağlıklı mola vermelerini hem de sağlıkları için dikkat etmeleri gereken noktaları aydınlatmayı amaçlıyor.



İlk Business Sağlık Kampı semineri ise Eczacıbaşı Monrol çalışanlarıyla 30 Temmuz Pazartesi günü başladığı belirtildi. Katılımın yoğun olarak gerçekleştiği ilk seminerde; Biyolojik Kuantum Uygulayıcısı ve Eğitmeni Yasemin Özkul Aydın, çalışanların frekanslarını keşfetmeye davet ederek ’Beş bedende kuantum seviyede dengelenme ile stres, kaygı, takıntı ve diğer problemlerin çözümü’ hakkında seminere katılanları bilgilendirdi.


Yapılan açıklamada; seminerler Dermotoloji Uzmanı Dr. Demet Akpolat ile ’Sağlıklı bir cilt ve güzellik için bilinmesi gerekenler’, Diyetisyen Cansu Temel ile ’Yoğun iş temposunda sağlıklı beslenme tüyoları’, Yaşam Koçu Ceren Yılmaz ile ’Biz mi ilişkilerimizi yönetiyoruz ilişkilerimiz mi bizi yönetiyor?’ ve Eğitim Danışmanı Tayfun Türkalp ile de ’Beden dili eğitimi ve iletişim’ konuları ile devam edeceği açıklandı.




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