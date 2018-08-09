Sağlık ön lisans programı mezunlarına olan talep arttı

Bu bölümlerden mezun olanlar kamuda ve özel sektörde geniş iş imkânlarına sahip olabiliyor.

Kamunun ve özel sektörün son yıllarda sağlık yatırımlarına hız vermesi, sektörde ara eleman talebinin de artmasına yol açtı. Özellikle iki yılık ön lisans mezunları sektördeki bu açığın kapanması adına yatırımcıların imdadına yetişti. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ömer Bender, son yılarda ülkemizdeki sağlık sektörünün hızlı bir değişim ve büyüme süreci içinde olduğuna dikkat çekerek, “Bu büyüme ve gelişimi her geçen yıl daha iyi gözlemliyoruz. Bu durum, beraberinde sağlık çalışanlarına olan gereksinimi artırıyor. Hızla açılan yeni sağlık kuruluşları doktor ve hemşirelerin yanı sıra, iyi eğitim almış, mesleğine hakim olan sağlık teknikerleri arayışına girmektedirler” dedi.

Bu bölümlerden mezun olanlar işsiz kalmıyor

Prof. Dr. Ömer Bender, sağlık kuruluşlarının son yıllarda özellikle; bazı özel branşlara ilgi duyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti: “Son dönemde iki yılık ön lisans programları içerisinde; Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programları, Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Odyometri, Optisyenlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Yaşlı Bakımı, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri gibi programlar ön plana çıkıyor. Bizler de üniversite olarak bu branşlarda yoğunlaştırılmış bir müfredat uygulayarak klinik uygulama imkanı, modern ve donanımlı klinik beceri laboratuvarlarımızda çeşitli simülatörler ve maketler üzerinde uygulama yapma olanağı sunuyoruz. Öğrencilerimizin mesleki uygulama yapabilmeleri için hem özel hem de kamu hastaneleri ile birçok anlaşmalara imza attık. Bu anlaşmalar sonucunda öğrencilerimize gerek İstanbul’da gerekse başka illerdeki hastanelerde staj ve uygulama yapma imkânı sağlıyoruz.”

“Adaylar üniversiteleri ve imkânlarını araştırsın”

Aday öğrencilerin bugünlerde yoğun bir şekilde üniversite tercihleriyle ilgili çaba gösterdiklerine işaret eden, Prof. Dr. Ömer Bender şöyle konuştu: “Aday öğrenciler, eğitim görmek istedikleri üniversiteleri araştırırken o üniversitenin paydaşlarını, staj ve iş bulma konusundaki yaklaşımlarını mutlaka araştırmalı. O üniversitenin kamu ve özel sektörle yaptığı kurumsal anlaşmaların olup olmadığını soruşturmalı. Bizler bu konuda aday öğrencilerimize geniş olanaklar sağlıyoruz. Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşların yanı sıra, çok sayıda özel sağlık kuruluşu, Kızılay gibi kurumlarla yaptığımız işbirliği sayesinde öğrencilerimizin hem staj, hem de iş ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz. Ayrıca eğitim müfredatımızı özel veya kamu sağlık kuruluşlarının yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler sayesinde onların ihtiyaçlarına yönelik olarak revize ediyor ve geliştiriyoruz. Böylece mezunlarımız sektöre katıldıklarında yeni teknoloji ve uygulamalara adaptasyon sorunu yaşamıyor.”

Yatay, dikey geçiş ve KPSS önemli bir kriter

Prof. Dr. Ömer Bender, iki yıllık ön lisans programlarını tercih edecek adayların pek çoğunun özelikle KPSS ve dikey geçişi hedeflediklerinin altını çizerek, “Öğrencilerimizin ilgili yönetmelikler çerçevesinde programlar arasında geçiş yapabilme olanağı bulunduğu gibi, iki yıllık bu programları bitirmelerinin ardından dört yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapma olanağı da bulunmaktadır. Aday öğrenciler daha eğitime başlamadan önce bu imkânları mutlaka araştırmalı. Ayrıca aday öğrenciler, gitmek istedikleri üniversitede ve ilgili programda KPSS’ye yönelik bir müfredat uygulanıp uygulanmadığını da araştırılarak ilgili bölümü tercih etmeye dikkat etmeliler.”