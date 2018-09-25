'Sağlık Sokağı'nda ücretsiz mamografi çekimi

Sağlık Bakanlığı, Emlak Yönetim Hizmetleri ve Başakşehir Belediyesi işbirliği ile Kayaşehir Pazar'da kurulan 'Sağlık Sokağı'nda bir hafta boyunca vatandaşlara ücretsiz olarak meme kanseri teşhisi, diş, işitme ve göz taraması hizmeti verilecek.

Sağlık taramaları hafta içi ve mesai saatleri içerisinde hizmet verecek. Sağlıklı yaşamla ilgili bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı etkinlikte çocuklara içinde birer adet diş fırçası ve diş macunu bulunan kalemlikler hediye edilecek.

"Kanser için erken teşhis çok önemli”

Ücretsiz sağlık taramasıyla ilgili bilgi veren Başakşehir İlçe Sağlık Müdürü Dr. Doğan Uysal, meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu belirterek, "Mamografi çekiminin yapıldığı sağlık taraması etkinliğimize 40 yaş üzeri tüm kadınların katılmasını tavsiye ediyorum" dedi.

"Sağlık Sokağı'ndan memnunuz”

Çocuklarıyla beraber diş kontrolüne katılan vatandaşlardan Derya Hoşer, "Sağlık Sokağı uygulamasını hem çocuklar hem de kadınlar için önleyici tedbirler açısından çok faydalı buluyor ve devamını bekliyoruz” şeklinde konuştu.