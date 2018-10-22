Sağlık turizminde hedef 1 milyon turist

Verilere göre; sağlık turizmi kapsamında Türkiye'yi ziyaret edenlerin sayısı bu yılın ilk yarısında 274 bin 62'yi bulurken, 2018'in sonunda turist sayısının 1 milyon olması hedefleniyor.

Sağlık turizminde ideal bölge olarak değerlendirilen Türkiye, yeni teknolojik gelişmeler ile birlikte kaliteli hizmet anlamında büyük bir yol kat edilen sağlık hizmetlerinde en çok talebi Avrupa ve Körfez ülkelerinden alıyor.

Arap turist ortalama 2 yıl içinde kişi başı 30 bin dolar harcıyor

Son yıllarda Körfez ülkelerinden sağlık turizmi için gelen turistlerin Türkiye ekonomisine katkısı oldukça yüksek olduğu belirtiliyor. Turistler; saç ekimi, burun estetiği, diş tedavisi, genel sağlık taraması gibi onlarca farklı alanda tedavi için Türkiye'yi tercih ediyor. Körfez ülkeleri ile turizm ticareti yapan SY Group CEO'su Yaser Haddad, “Sağlık turizmi kapsamında ise Avrupalı ve Ortadoğulu turistler kişi başı 7 bin 5 yüz dolar harcarken aldığı hizmetten memnun kalıyor ve ülkemizi 1,5-2 yıl içerisinde en az iki defa daha ziyaret ediyor. Hem ülkemizi gezip görüyorlar hem de kaliteli hizmet alıyorlar. Ortalama 2 yıl içinde kişi başı en az 30 bin dolar ülkemize para bırakıyorlar” dedi.

Sağlık sektöründeki kaliteye Körfez ülkelerinden yoğun ilgi

Yeni teknolojik gelişmeler ile birlikte kaliteli hizmet anlamında büyük bir yol kat edilen sağlık sektöründe yoğun ilginin arttığını söyleyen Haddad, “Sağlıktaki kaliteli hizmet ile birlikte sağlık turizmi ve tıbbi tedavi anlamında ülkeye gelenlerin sayısı geçen yıl 750 bine yaklaşırken, bu yılsonunda 1 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz. Özellikle medikal estetik anlamında doktorlarımız kusursuz bir iş çıkarıyorlar. Burada ameliyat olan kişiler ülkelerine döndüklerinde referansları ile birçok kişiyi yönlendiriyorlar. Bu Türkiye ekonomisi ve sağlık turizmi açısından çok önemli bir nokta” ifadelerini kullandı.